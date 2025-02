खेल डैस्क : इंग्लैंड के खिलाफ नागपुर वनडे में भारतीय टीम के लिए हर्षित राणा ने डैब्यू किया। हर्षित ने अपने पहले ही मुकाबले में यूनीक रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। हर्षित ऐसे केवल दूसरे भारतीय प्लेयर हैं जिन्होंने टी20 और वनडे डैब्यू में कम से कम तीन विकेट लिए। इससे पहले बरिंदर सरां ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी-20 और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 3 विकेट लिए थे। हर्षित राणा तीनों प्रारूपों में यह उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र खिलाड़ी भी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट डैब्यू में भी 3 विकेट लिए थे।

हर्षित राणा ने नागपुर वनडे में 53 रन पर तीन विकेट लेने के बाद कहा कि यह मेरा सपना था। मैंने खुद को इसके लिए तैयार किया और कड़ी मेहनत की। मैंने शुरुआत में सही लेंथ पर गेंद नहीं फेंकी लेकिन जैसे ही मैंने उसे सही किया तो मुझे इसका इनाम मिला। वे (बल्लेबाजों) कुछ जगह बनाना चाह रहे थे, यही कारण है कि मैं स्टंप्स पर गेंदबाजी करता रहा। यह थोड़ी दो गति वाली पिच है। उनमें से कुछ अच्छे से आ रहे हैं, कुछ थोड़ा रुक रहे हैं। हमने स्टाइल में वापसी की। यह अच्छा स्कोर है और हम इसका पीछा कर सकते हैं।

Excellent Run-out 👍 Sensational Catch 👌 Some fielding magic from #TeamIndia ! 🪄 🙌 Follow The Match ▶️ https://t.co/lWBc7oPRcd #INDvENG | @ShreyasIyer15 | @ybj_19 | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/lOp9r6URE4

हर्षित के रिकॉर्ड की बात की जाए तो उन्होंने आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए अपना जलवा दिखाया है। उन्होंने 20 मैच खेलते हुए 21 विकेट लिए हैं। आईपीएल 2024 सीजन उनके लिए सर्वश्रेष्ठ गया जहां उन्होंने 13 मैचों में 21 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया में प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के चलते उन्हें टीम इंडिया में चुना गया। उन्होंने पर्थ के मैदान पर ट्रेविस हेड के रूप में अपना पहला विकेट लिया। इससे पहले रणजी सीजन में उन्होंने 5 मैचों में 21 विकेट लिए थे फिर दलीप ट्रॉफी क्वार्टरफाइनल में शतक भी लगाया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन के चलते उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ सफेद गेंद फार्मेट में चुना गया।

A special day for Harshit Rana and Yashasvi Jaiswal as they make their ODI debuts for India 😍#INDvENG pic.twitter.com/xPgEra3hba