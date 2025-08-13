दुबई : ऑस्ट्रेलिया के पावर-हिटर टिम डेविड और दक्षिण अफ्रीका के आक्रामक बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने आईसीसी टी20आई रैंकिंग में भारी बढ़त हासिल की है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के शीर्ष बल्लेबाज बाबर आजम तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं, जिससे भारत के वनडे कप्तान रोहित शर्मा दूसरे स्थान पर आ गए हैं।

डेविड दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों के बाद सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, पुरुषों की टी20ई बल्लेबाजी रैंकिंग में छह स्थानों की छलांग लगाकर अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 10वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उनके हमवतन कैमरन ग्रीन भी इसी सूची में छह स्थानों की छलांग लगाकर 17वें स्थान पर पहुंच गए हैं।

दक्षिण अफ्रीका के युवा ब्रेविस डार्विन में अपने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन की बदौलत 100 रैंकिंग से बाहर रहने के बाद 21वें स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने 125* रनों की धमाकेदार पारी खेलकर प्रोटियाज को तीन मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर करने में मदद की। अपने पहले टी20आई शतक के साथ ब्रेविस ने दक्षिण अफ्रीका के लिए किसी खिलाड़ी द्वारा बनाए गए सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया। यह उनका इस प्रारूप में अपने देश के लिए नौवां मैच था। उनके साथी ट्रिस्टन स्टब्स टी20आई बल्लेबाजों की सूची में 12 पायदान की छलांग लगाकर 27वें स्थान पर पहुंच गए।

टी20आई गेंदबाजी रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड तीन पायदान ऊपर चढ़कर 20वें स्थान पर पहुंच गए। इस बीच दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कैगिसो रबाडा 15 पायदान ऊपर चढ़कर 44वें स्थान पर और लुंगी एनगिडी 14 पायदान ऊपर चढ़कर 50वें स्थान पर पहुंच गए।

पुरुषों की टेस्ट रैंकिंग की बात करें तो न्यूजीलैंड के कई खिलाड़ियों ने घर से बाहर जिम्बाब्वे पर 2-0 से सीरीज जीतने के बाद सफलता का स्वाद चखा। अनुभवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी को 9.12 की औसत से 16 विकेट लेने के बाद प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। उन्होंने अपने करियर की नई सर्वोच्च रेटिंग हासिल की और टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में एक स्थान के सुधार के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गए जिससे ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस चौथे स्थान पर खिसक गए।

बल्लेबाजों की श्रेणी में रचिन रवींद्र (15 स्थान ऊपर चढ़कर 23वें स्थान पर), डेवोन कॉनवे (सात स्थान ऊपर चढ़कर 37वें स्थान पर) और हेनरी निकोल्स (छह स्थान ऊपर चढ़कर 47वें स्थान पर) को जिम्बाब्वे में उनके शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला।

वनडे सूची में पाकिस्तान के शीर्ष क्रम के स्टार बाबर वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने निराशाजनक प्रदर्शन के बाद बल्लेबाजों की रैंकिंग में तीसरे स्थान पर खिसक गए। अपनी बेहतरीन तकनीक के लिए मशहूर बाबर ने तीन मैचों में 18.66 की औसत से 56 रन बनाए। रोहित शर्मा दूसरे नम्बर पर जबकि शुभमन गिल पहले स्थान पर कायम हैं।

वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में वेस्टइंडीज के स्पिनर गुडाकेश मोती श्रृंखला के पहले दो मैचों में एक-एक विकेट लेने के बाद पांच पायदान की छलांग लगाकर 12वें स्थान पर पहुंच गए। उनके साथी और कैरेबियाई टीम के तेज गेंदबाज जेडन सील्स 24 पायदान की छलांग लगाकर 33वें स्थान पर पहुंच गए। इस बीच पाकिस्तान के मुख्य स्पिनर अबरार अहमद तीन पायदान चढ़कर 54वें स्थान पर पहुंच गए।