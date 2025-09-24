स्पोर्ट्स डेस्क: एशिया कप (Asia Cup) क्रिकेट टूर्नामेंट के सुपर-4 मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश (IND vs BAN) से होगा। भारत सुपर-4 के पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा चुका है। यानी आज जीत हासिल करने पर टीम की फाइनल में पहुंचने की राह बहुत आसान हो जाएगी। बांग्लादेश ने सुपर-4 के अपने पहले मैच में श्रीलंका को हराया। अगर बांग्लादेश टीम भारत को मात देने में कामयाब होती है तो फाइनल में पहुंचने की उसकी उम्मीद भी काफी बढ़ जाएगी।

भारत बनाम बांग्लादेश हेड टु हेड रिकॉर्ड

कुल मैच: 17

भारत जीता: 16

बांग्लादेश जीता: 1

5 साल से भारतीय टीम नहीं हारी बांग्लादेश से

टी20 क्रिकेट में भारत की टीम बांग्लादेश पर बहुत हावी रही है। दोनों टीमों के बीच अब तक 17 मुकाबले हुए हैं। इनमें 16 में भारतीय टीम जीती है। बांग्लादेश को सिर्फ 1 मैच में जीत मिली है। बांग्लादेश ने भारत को इस फॉर्मेट में पहली और आखिरी बार 2019 में दिल्ली में हुए मुकाबले में 7 विकेट से हराया था। दोनों टीमों की आखिरी भिड़ंत पिछले साल हैदराबाद में हुई थी। तब भारतीय टीम ने 133 रन से जीत हासिल की थी।

दोनों टीमों की संभव प्लेइंग-11

भारतः अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती

बांग्लादेशः सैफ हसन, तंजिद हसन, लिटन दास (कप्तान), तौहीद हृदॉय, शमीम हुसैन, ज़ाकिर अली, मेहदी हसन, नासुम अहमद, तस्किन अहमद, तंजिम हसन और मुस्तफिजुर रहमान।