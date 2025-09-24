Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

स्पोर्ट्स डेस्क : एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) सुपर-4 के अहम मुकाबले में भारत और बांग्लादेश (India vs Bangladesh) आमने-सामने होंगे। दोनों टीमें शानदार फॉर्म में हैं और फाइनल में जगह बनाने का रास्ता इस मैच से साफ होगा। ऐसे में सवाल यही है कि कौन से खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए बाजी पलट सकते हैं? आइए नजर डालते हैं उन 5 भारतीय सितारों पर जो इस हाई-वोल्टेज मुकाबले में सबसे बड़े गेम-चेंजर साबित हो सकते हैं। 

1. अभिषेक शर्मा – नई ऊर्जा और पावरप्ले का हथियार

युवा ओपनर अभिषेक शर्मा ने पिछले कुछ महीनों में आक्रामक बल्लेबाजी से टीम प्रबंधन का भरोसा जीता है। बाएं हाथ का यह बल्लेबाज पावरप्ले में गेंदबाजों पर दबाव डालने का हुनर रखता है। साथ ही, जरूरत पड़ने पर उनकी लेफ्ट-आर्म स्पिन गेंदबाजी कप्तान के लिए एक अतिरिक्त विकल्प बन सकती है। एशिया कप 2025 में अभिषेक का बल्ला खूब बोल रहा है और वह 173 रन के साथ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। 

2. सूर्यकुमार यादव (कप्तान) – 360 डिग्री का मास्टर

टीम इंडिया की कमान संभाल रहे सूर्यकुमार यादव अपनी अनोखी बल्लेबाजी शैली से किसी भी गेंदबाज को चौकाने की काबिलियत रखते हैं। चाहे कवर ड्राइव हो या रिवर्स स्कूप, उनके शॉट्स का दायरा विशाल है।

सूर्यकुमार यादव ने एशिया कप 2022 और 2023 में भारत के लिए अहम पारियां खेलीं। खासतौर पर T20 फॉर्मेट में उनका स्ट्राइक रेट 160 से ऊपर रहा है। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ पिछले एशिया कप में 34 गेंदों पर 50+ रन की तेज पारी खेलकर मैच का रुख पलट दिया था। जहां तक एशिया कप 2025 का सवाल है तो उन्होंने 54 रन बनाए हैं जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ 47 रन की शानदार पारी शामिल थी। 

3. हार्दिक पंड्या – ऑलराउंडर का भरोसा

भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में संतुलन लेकर आते हैं। मिडिल ऑर्डर में तेजी से रन बनाना उनकी खासियत है, वहीं उनकी मध्यम गति की गेंदें अहम मौकों पर विकेट दिला सकती हैं।

2018 एशिया कप में चोट के कारण हार्दिक का सफर अधूरा रह गया था, लेकिन 2022 में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 33 गेंदों पर नाबाद 52 रन बनाकर भारत को यादगार जीत दिलाई। इसके अलावा गेंदबाजी में भी उन्होंने डेथ ओवर्स में शानदार नियंत्रण दिखाया है। पांड्या ने एशिया कप 2025 में 4 मैचों में 3 विकेट अपने नाम किए हैं। उन्हें खेलने का ज्यादा मौका नहीं मिला जिस कारण 8 रन ही बने हैं। 

4. जसप्रीत बुमराह – डेथ ओवर्स का बादशाह

जसप्रीत बुमराह भारतीय गेंदबाजी की रीढ़ माने जाते हैं। उनकी सटीक यॉर्कर और स्लोअर बाउंसर किसी भी बल्लेबाज की लय बिगाड़ सकती है। बुमराह ने एशिया कप 2016 में डेब्यू किया था और तभी से वे भारतीय पेस अटैक के सबसे भरोसेमंद हथियार साबित हुए हैं। 2016 में उन्होंने 5 मैचों में 7 विकेट हासिल किए। 2023 एशिया कप में भी उन्होंने पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ शुरुआती विकेट लेकर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। बुमराह ने अभी तक एशिया कप 2025 में 3 विकेट लिए हैं। 

5. कुलदीप यादव – स्पिन से दिलाएंगे बढ़त

लेफ्ट-आर्म चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव मिडिल ओवर्स में विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं। उनकी गुगली और फ्लाइट से बल्लेबाज अक्सर उलझ जाते हैं। कुलदीप ने 2018 एशिया कप में 10 विकेट चटकाए थे, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ 3/45 का यादगार स्पेल शामिल है। 2023 एशिया कप में उन्होंने सुपर-4 में श्रीलंका के खिलाफ 9 रन देकर 4 विकेट झटके और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। एशिया कप 2025 में कुलदीप ने अब तक कुल 9 विकेट्स अपने नाम किए हैं।