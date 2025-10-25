स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) पर खेले जा रहे तीसरे वनडे में उप-कप्तान श्रेयस अय्यर एक शानदार कैच लेते हुए चोटिल हो गए। यह घटना मैच के 34वें ओवर में हुई, जब उन्होंने एलेक्स कैरी का कैच लपकने के दौरान संतुलन खो दिया और बाईं ओर गिर पड़े। दर्द से कराहते हुए श्रेयस को मैदान से बाहर ले जाया गया। उनकी यह चोट भारत के लिए नई चिंता बन गई है, खासकर नीतीश रेड्डी की पहले से मौजूद चोट के बाद।
कैच लेते समय हुआ हादसा
यह घटना 34वें ओवर की चौथी गेंद पर हुई, जब एलेक्स कैरी स्ट्राइक पर थे। उन्होंने एक शॉट खेला जो बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में उड़ा। श्रेयस ने तेज़ी से पीछे की ओर दौड़ लगाई और शानदार छलांग लगाकर कैच पकड़ लिया, जिससे 59 रनों की अहम साझेदारी का अंत हुआ। हालांकि, कैच लेते समय वह अपने बाएं हिस्से पर अजीब तरीके से गिर पड़े, जिससे उन्हें तुरंत दर्द महसूस हुआ। वह कुछ देर तक मैदान पर ही लेटे रहे, जबकि साथी खिलाड़ी और फिजियो स्टाफ उनके पास पहुंच गए।
दर्द में मैदान से बाहर गए
मेडिकल टीम ने मौके पर पहुंचकर प्राथमिक उपचार दिया, लेकिन चोट गंभीर दिखी। इसके बाद श्रेयस को एक सपोर्ट स्टाफ सदस्य के सहारे मैदान से बाहर ले जाया गया। उनके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। यह घटना उस वक्त हुई जब भारत अच्छी लय में था और टीम ने मध्य ओवरों में नियंत्रण बना लिया था। एलेक्स कैरी, जिन्हें पहले 30वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने ड्रॉप किया था, आखिरकार 24 रन (37 गेंद) बनाकर आउट हुए।
टीम इंडिया की बढ़ती चोटों की लिस्ट
श्रेयस की यह चोट भारत के लिए नई चुनौती बन गई है, क्योंकि टीम पहले से ही नीतीश कुमार रेड्डी की चोट से जूझ रही है। नीतीश को दूसरे वनडे के दौरान बाएं क्वाड्रिसेप्स में खिंचाव आया था, जिसके कारण वह तीसरे मैच के लिए उपलब्ध नहीं रहे। BCCI ने पुष्टि की है कि बोर्ड की मेडिकल टीम रोज़ाना उनकी स्थिति की निगरानी कर रही है। नीतीश की गैरमौजूदगी में भारत ने प्लेइंग इलेवन में बदलाव किया और उनकी जगह कुलदीप यादव को शामिल किया गया, जबकि अर्शदीप सिंह की जगह प्रसिद्ध कृष्णा को टीम में मौका मिला।
अर्शदीप सिंह की फिटनेस पर सवाल
अर्शदीप की अनुपस्थिति को लेकर BCCI ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन माना जा रहा है कि उन्हें फिटनेस से जुड़ी समस्या हो सकती है। एडिलेड में खेले गए दूसरे वनडे में वह क्रैम्प्स से जूझते दिखे थे और उन्हें साइडलाइन पर इलाज दिया गया था। इस बीच, भारत के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस के बाद कहा कि टीम बैलेंस को ध्यान में रखते हुए बदलाव किए गए हैं और प्लेइंग इलेवन का हर सदस्य योगदान देने को तैयार है।
नीतीश का पिछला प्रदर्शन
नीतीश कुमार रेड्डी ने दूसरे वनडे में गेंद और बल्ले दोनों से संघर्ष किया था। उन्होंने 10 गेंदों में केवल आठ रन बनाए और तीन ओवरों में 24 रन दिए, जिसमें उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। उनकी इकॉनमी रेट 8.00 रही थी।
श्रेयस अय्यर की स्थिति
श्रेयस अय्यर की चोट की गंभीरता का अभी पता नहीं चला है, लेकिन BCCI मेडिकल टीम उनकी जांच कर रही है। अगर चोट गहरी हुई, तो भारत को मध्य क्रम में बड़े बदलाव करने पड़ सकते हैं। फिलहाल, टीम मैनेजमेंट उम्मीद कर रहा है कि श्रेयस जल्द ठीक होकर वापसी करें, क्योंकि आने वाले हफ्तों में भारत के पास घरेलू और विदेशी सीरीज़ों का व्यस्त कार्यक्रम है।