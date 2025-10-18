पर्थ (ऑस्ट्रेलिया): भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और स्टार ओपनर रोहित शर्मा (Rohit Sharma) रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे मैच में उतरते ही अपने 500वें अंतरराष्ट्रीय मैच में कदम रखेंगे। यह मुकाबला खास होगा, क्योंकि मार्च में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीत के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों एक बार फिर भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं।

रोहित शर्मा अब तक खेले गए 499 मैचों में 19,700 रन बना चुके हैं। उनका औसत 42.18 रहा है, जिसमें 49 शतक और 108 अर्धशतक शामिल हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 264 रन है — जो आज भी वनडे इतिहास का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है।

माइलस्टोन जिनके करीब हैं ‘हिटमैन’

1. 54 रन दूर — भारत के तीसरे सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बनने से

रोहित को भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली (11,221 रन) को पीछे छोड़ने के लिए सिर्फ 54 रन चाहिए। फिलहाल उनके 273 मैचों में 11,168 रन हैं, औसत 48.76 और स्ट्राइक रेट 92.80 के साथ।

2. 300 रन दूर — 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे करने से

रोहित को केवल 300 रन की जरूरत है ताकि वह 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे कर सकें। ऐसा करने वाले वह भारत के चौथे और दुनिया के 14वें बल्लेबाज होंगे।

3. एक शतक दूर — 50 अंतरराष्ट्रीय शतक पूरे करने से

रोहित के नाम अभी 49 शतक हैं। उनका अगला शतक उन्हें 50 शतक के क्लब में पहुंचा देगा — इस क्लब में अब तक सिर्फ सचिन तेंदुलकर (100) और विराट कोहली (82) जैसे भारतीय शामिल हैं।

4. 8 छक्के दूर — वनडे इतिहास के सबसे बड़े ‘सिक्स हिटर’ बनने से

रोहित शर्मा अब तक 273 वनडे में 344 छक्के लगा चुके हैं। उन्हें पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी (351 छक्के) को पीछे छोड़ने के लिए सिर्फ 8 छक्के चाहिए।

भारतीय टीम:

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, ध्रुव जुरेल, प्रसिद्ध कृष्णा।