पर्थ: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज रोहित शर्मा और विराट कोहली आज के IND vs AUS 1st ODI में नए कप्तान शुबमन गिल के नेतृत्व में खेल रहे हैं। यह उनके लिए खास है, क्योंकि यह पहला मौका है जब 9 सालों बाद ये दोनों खिलाड़ी किसी अन्य कप्तान के तहत अंतरराष्ट्रीय मैच खेल रहे हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

आखिरी बार ऐसा हुआ था 29 अक्टूबर, 2016 को, जब कोहली और रोहित ने MS धोनी के कप्तानी में 5वें ODI में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। उस मैच में भारत ने 270 रन का लक्ष्य दिया और अमित मिश्रा की शानदार 5 विकेट की पारी तथा उमेश यादव की शुरूआती सफलता के दम पर न्यूजीलैंड को मात्र 79 रन पर आउट किया गया। भारत ने एकतरफा जीत के साथ सीरीज़ भी अपने नाम की थी।

उस समय कोहली अभी सभी फॉर्मैट्स में भारत के स्थायी कप्तान नहीं बने थे, जबकि रोहित शर्मा ने पहले ही मुंबई इंडियंस के साथ दो IPL खिताब जीते थे और कप्तानी की जिम्मेदारी की तैयारी कर रहे थे। यह मैच भारतीय क्रिकेट में नेतृत्व परिवर्तन का प्रतीक बन गया, जिसने धोनी के युग और नए युग के बीच पुल का काम किया।

आज की नई शुरुआत

आज 2025 में, कोहली और रोहित अब शुबमन गिल के कप्तानी में खेल रहे हैं। यह बदलाव भारतीय टीम में नए नेतृत्व और ट्रांज़िशन पीरियड की शुरुआत का संकेत है।

इस मैच के जरिए भारतीय क्रिकेट के युवा कप्तान गिल को टीम संभालने का मौका मिलेगा, जबकि दिग्गज बल्लेबाज अपने अनुभव के दम पर टीम को मार्गदर्शन देंगे।