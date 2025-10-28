स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज में टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने के कगार पर हैं। बुमराह को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज बनने के लिए अब सिर्फ तीन विकेट की जरूरत है।

फिलहाल यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के पूर्व स्पिनर सईद अजमल के नाम है, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 11 मैचों में 19 विकेट लिए थे, औसत 14.26 के साथ। बुमराह ने अब तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 17 विकेट झटके हैं और इस सूची में उनके साथ पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर, न्यूज़ीलैंड के मिशेल सैंटनर और ईश सोढ़ी भी शामिल हैं।

टीम इंडिया के लिए बड़ी उम्मीदें

तीन वनडे मैचों की सीरीज से आराम मिलने के बाद बुमराह अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 मुकाबलों में लौटने जा रहे हैं। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने संकेत दिए हैं कि बुमराह पावरप्ले ओवर्स में भी गेंदबाज़ी करेंगे, जैसा कि उन्होंने एशिया कप 2025 में किया था।

सूर्यकुमार ने कहा, 'ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पावरप्ले में रन रोकना हमेशा चुनौती होती है। बुमराह ने पिछले टूर्नामेंट में नई गेंद से गेंदबाज़ी की ज़िम्मेदारी उठाई थी, और टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई थी।'

पहला मुकाबला

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला

कैनबरा, 29 अक्टूबर 2025

दोपहर 1:45 बजे (भारतीय समयानुसार)