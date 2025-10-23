एडिलेड : भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में अपने चार विकेट की बदौलत प्लेयर ऑफ द मैच बने ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर एडम जम्पा ने कहा कि भारत को हराना अच्छा लगा। जम्पा ने मैच के बाद कहा, ‘उनके खिलाफ मुकाबला हमेशा से ही अच्छा रहा है। दोनों टीमें परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल लेती हैं। मिच (मार्श) शांत रहते हैं, कभी भावुक नहीं होते। हम गेंद से अपना अलग ही अंदाज दिखाते हैं।'

ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने जीत के बाद कहा, ‘शानदार रहा। वनडे क्रिकेट में इतने अधिक लोगों के सामने खेलना अब कम ही होता है। सीरीज जीतकर बहुत खुश हूं। जॉश हेजलवुड ने शायद अब तक का सबसे बेहतरीन‘नॉट-आउट स्पेल'डाला जो मैंने देखा है। बल्लेबाजी में भी हम बेहतरीन रहे। ऐसे खिलाड़यिों के साथ ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट का भविष्य बहुत उज्ज्वल है। अब हम ड्रेसिंग रूम में एक बीयर के साथ इस जीत का आनंद जरूर लेंगे, हालांकि अगले मैच से पहले आराम का समय बहुत कम है।'

मैच की बात करें तो एडम जंपा और जेवियर बार्टलेट की उम्दा गेंदबाजी के बाद मैथ्यू शॉर्ट और कूपर कोनोली के अर्धशतक से ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को दो विकेट से हराकर तीन मैच की श्रृंखला में 2-0 की विजयी बढ़त बना ली। भारत के 265 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने शॉर्ट (74 रन, 78 गेंद, चार चौके, दो छक्के) और कोनोली (नाबाद 61 रन, 53 गेंद, पांच चौके, एक छक्के) के अर्धशतक से 46.2 ओवर में आठ विकेट पर 265 रन बनाकर जीत दर्ज की।