सिडनी: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे वनडे में ऑलराउंडर अक्षर पटेल (Irfan Pathan) ने अपनी शानदार गेंदबाजी से सभी का ध्यान खींचा। अक्षर ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श का अहम विकेट झटककर भारत को बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने 16वें ओवर की पहली ही गेंद पर मार्श को क्लीन बोल्ड किया, जो उस समय खतरनाक लय में खेल रहे थे।

पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने अक्षर की इस गेंदबाजी की जमकर तारीफ की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, “अक्षर पटेल ने बड़ा विकेट हासिल किया! उनकी गेंदबाजी में आई वैरिएशंस शानदार हैं, वह लगातार 5 रन प्रति ओवर से कम इकोनॉमी से गेंदबाजी कर रहे हैं। साथ ही उनकी बल्लेबाजी भी टीम को गहराई देती है — वह अब टीम इंडिया के लिए एक अमूल्य एसेट बन चुके हैं।”

अक्षर पटेल हाल के समय में टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडर्स में से एक बनकर उभरे हैं। उनके स्पिन वैरिएशंस, नियंत्रित लाइन-लेंथ और उपयोगी बल्लेबाजी ने उन्हें कप्तान रोहित शर्मा के लिए बड़ी ताकत बना दिया है।

तीसरे वनडे में भारत ने दो बदलाव किए, कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिला, जबकि अर्शदीप सिंह और नितीश रेड्डी को आराम दिया गया। बीसीसीआई ने बताया कि नितीश रेड्डी को दूसरे वनडे के दौरान लेफ्ट क्वाड्रिसेप्स इंजरी हुई थी, जिसके कारण वे यह मैच नहीं खेल सके।

वहीं, ऑस्ट्रेलिया की ओर से कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी और टीम में एक बदलाव किया, नाथन एलिस को जैवियर बार्टलेट की जगह शामिल किया गया।