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नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए अपनी 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। सीरीज की शुरुआत 9 अक्टूबर 2026 से होगी। टीम की कमान नियमित कप्तान पैट कमिंस के हाथों में रहेगी। यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के मौजूदा चक्र के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया इस समय WTC तालिका में शीर्ष पर है, जबकि दक्षिण अफ्रीका उसके ठीक पीछे मजबूत स्थिति में है।

खराब फॉर्म के बावजूद लाबुशेन टीम में बरकरार

सबसे ज्यादा चर्चा मार्नस लाबुशेन के चयन को लेकर है। लंबे समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे लाबुशेन को टेस्ट टीम में बरकरार रखा गया है। लाबुशेन ने जुलाई 2023 के बाद से टेस्ट क्रिकेट में शतक नहीं लगाया है। हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ घर में खेली गई दो टेस्ट मैचों की सीरीज में भी वह प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे थे। इसके बावजूद चयनकर्ताओं ने दक्षिण अफ्रीका के रेड-बॉल दौरे के लिए उन पर भरोसा बनाए रखा है।

जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका की वनडे टीम से बाहर थे लाबुशेन

लाबुशेन को दक्षिण अफ्रीका दौरे से पहले होने वाली सीमित ओवरों की सीरीज में जगह नहीं मिली थी। वह जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन वनडे मैचों और इसके बाद दक्षिण अफ्रीका में होने वाले तीन वनडे मैचों के लिए चुनी गई टीम का हिस्सा नहीं थे। हालांकि, रेड-बॉल क्रिकेट के लिए लाबुशेन की वापसी हुई है। चयनकर्ताओं ने टेस्ट क्रिकेट में उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें टीम में शामिल किया है।

टीम में तीन नए विकल्प शामिल

दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपने मुख्य खिलाड़ियों को बरकरार रखते हुए टीम में तीन अहम विकल्प जोड़े हैं।इस स्क्वाड में ऑलराउंडर कूपर कॉनॉली, तेज गेंदबाज माइकल नेसर और बाएं हाथ के स्पिनर मैथ्यू कुहनेमन को शामिल किया गया है।

दक्षिण अफ्रीका में पहले टेस्ट खेल चुके सिर्फ 6 खिलाड़ी

ऑस्ट्रेलिया की मौजूदा 16 सदस्यीय टीम में सिर्फ पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, जोश हेजलवुड, नाथन लियोन, स्टीव स्मिथ और मैट रेनशॉ ही ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने पहले दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट खेला है। इससे साफ है कि टीम के कई खिलाड़ियों के लिए यह दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट क्रिकेट खेलने का नया अनुभव होगा।

2018 के बाद पहली बार दक्षिण अफ्रीका में आमने-सामने होंगी टीमें

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच यह टेस्ट सीरीज 2018 के बाद पहली बार दक्षिण अफ्रीका में खेली जाएगी। तीनों मुकाबले अलग-अलग मैदानों पर होंगे।

टेस्ट सीरीज का कार्यक्रम

पहला टेस्ट: डरबन, 9-13 अक्टूबर 2026
दूसरा टेस्ट: गक़ेबरहा, 18-22 अक्टूबर 2026
तीसरा टेस्ट: जोहान्सबर्ग, 27-31 अक्टूबर 2026

WTC में नंबर-1 ऑस्ट्रेलिया की नजर मजबूत बढ़त पर

ऑस्ट्रेलिया इस समय वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में शीर्ष पर है। वहीं दक्षिण अफ्रीका भी उसके पीछे मजबूत स्थिति में मौजूद है। ऐसे में तीन मैचों की यह सीरीज दोनों टीमों के लिए WTC अभियान में बेहद अहम साबित हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया अपनी शीर्ष स्थिति मजबूत करना चाहेगा, जबकि दक्षिण अफ्रीका की नजर उसे चुनौती देने पर होगी।

दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की पूरी 16 सदस्यीय टीम

पैट कमिंस (कप्तान), स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, कूपर कॉनॉली, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रेविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुहनेमन, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, माइकल नेसर, मैथ्यू रेनशॉ, स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क और ब्यू वेबस्टर।