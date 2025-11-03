स्पोर्ट्स डेस्क: ऑस्ट्रेलिया के लिए एक और झटका — अनुभवी ओपनर ट्रेविस हेड (Travis Head) ने भारत के खिलाफ जारी पांच मैचों की टी20 सीरीज से खुद को अलग कर लिया है। हेड सीरीज के शुरुआती तीन मैचों में खेले थे, लेकिन अब वह शेफील्ड शील्ड मुकाबले के जरिए आगामी एशेज सीरीज की तैयारी करेंगे।

टीम मैनेजमेंट ने पुष्टि की है कि हेड की जगह किसी भी खिलाड़ी को रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल नहीं किया गया है। हेड अब 10 नवंबर से शुरू होने वाले साउथ ऑस्ट्रेलिया बनाम तस्मानिया मुकाबले में खेलेंगे, जो उनके लिए लंबे समय बाद रेड-बॉल क्रिकेट में वापसी होगी।

हेड ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शतक जड़ा था, लेकिन उसके बाद से उनका बल्ला खामोश है। हाल की 8 पारियों में वह चार बार एकल अंक में आउट हुए और कोई अर्धशतक नहीं बना सके। टीम प्रबंधन चाहता है कि वह एशेज से पहले अपनी फॉर्म और लय वापस पा सकें।

उधर, ऑस्ट्रेलिया के कुछ और खिलाड़ियों को भी घरेलू क्रिकेट में वापसी की अनुमति दी गई है। सीन एबॉट न्यू साउथ वेल्स के लिए अगले शील्ड मैच में खेलेंगे, जबकि तनवीर संगा को वन-डे कप मुकाबले के लिए रिलीज किया गया है। इस बीच, स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल की वापसी की उम्मीद है, जो कलाई की चोट से उबर रहे हैं।

टीम संयोजन में बदलाव की संभावना के बीच, मैट शॉर्ट को ओपनिंग में प्रमोट किया जा सकता है। वहीं, जॉश फिलिप और मिचेल ओवेन को मध्यक्रम में मौका मिल सकता है।

भारत ने तीसरा टी20 मुकाबला पांच विकेट से जीतकर सीरीज़ को 1-1 से बराबर कर लिया है। चौथा टी20 6 नवंबर को बिल पिपेन ओवल, गोल्ड कोस्ट में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमें बढ़त हासिल करने के इरादे से उतरेंगी।