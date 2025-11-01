मेलबर्न: मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में मिचेल मार्श की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम ने भारत को 4 विकेट से हराकर पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। लेकिन इस मुकाबले के बाद टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन को लेकर एक बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है- अर्शदीप सिंह को आखिर क्यों बाहर रखा गया?

भारत के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने सूर्यकुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि अर्शदीप जैसे गेंदबाज को लगातार बेंच पर बैठाना समझ से परे है।

अश्विन ने जताई नाराजगी

अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'अगर बुमराह टीम में हैं, तो उनके बाद आपके दूसरे तेज गेंदबाज के रूप में अर्शदीप सिंह का नाम सबसे पहले होना चाहिए। और अगर बुमराह नहीं खेल रहे, तो अर्शदीप को पहला विकल्प होना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि अर्शदीप को बार-बार इस टीम से कैसे बाहर रखा जा रहा है।'

टीम प्रबंधन, जिसकी अगुवाई गौतम गंभीर कर रहे हैं, बल्लेबाज़ी में गहराई को तरजीह देता आ रहा है। लेकिन इसका असर गेंदबाज़ी विभाग पर पड़ रहा है — और इसी कारण अर्शदीप, जो भारत के सबसे सफल टी20 गेंदबाज़ों में से एक हैं, लगातार बेंच पर बैठे दिखाई दे रहे हैं।

अर्शदीप के नाम अब तक 65 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 101 विकेट हैं, औसत 18.76 के साथ। अश्विन के मुताबिक, इस रिकॉर्ड के बाद भी उन्हें नजरअंदाज करना गलत रणनीति है।

हर्षित राणा पर भी बोले अश्विन

अश्विन ने कहा, 'हर्षित ने ठीक-ठाक बल्लेबाज़ी की, लेकिन बात यहां उनकी नहीं, अर्शदीप की है। 2024 टी20 वर्ल्ड कप में अर्शदीप ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद उन्हें टीम से बाहर ही रखा जा रहा है। इतनी बार बेंच पर बैठने के कारण उनका रिदम भी थोड़ा खो गया है।'

गौर है कि अब टीम इंडिया शुक्रवार को 2 नवंबर को बेलरिव (निंजा स्टेडियम) में तीसरा टी20 मुकाबला खेलेगी। भारत के लिए यह मैच सीरीज में वापसी का अहम मौका होगा।