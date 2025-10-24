Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत के बीच तीसरा वनडे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और उनके साथी रोहित शर्मा जब तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में खेलने के लिए उतरेंगे तो भावनाओं का ज्वार अपने चरम पर हो सकता है क्योंकि यह ऑस्ट्रेलिया की धरती पर इन दोनों का संभवत: अंतिम मैच होगा। रोहित शर्मा ने दूसरे वनडे में 97 गेंदों पर 73 रन बनाकर कुछ राहत की सांस ली है, लेकिन कोहली दोनों मैच में खाता खोलने में असफल रहे। अब तीसरे वनडे में कोहली से बड़ी पारी की उम्मीद होगी। वहीं कुलदीप यादव को तीसरे वनडे में शामिल किया जा सकता है जिन्हें पहले और दूसरे वनडे में मौका नहीं है। 

हेड टू हेड 

कुल मैच - 152
भारत - 58 जीत
ऑस्ट्रेलिया - 84 जीत
नोरिजल्ट - 10

पिच और परिस्थितियां 

शनिवार को सिडनी में मौसम साफ और सुहावना रहने की उम्मीद है। हालिया समय में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर स्पिन को उतनी मदद नहीं देखी गई है लेकिन सपाट सतहों पर स्पिन गेंदबाज अपना प्रभाव छोड़ने में सफल रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने यहां की परिस्थितियों का भरपूर आनंद लिया है और यहां पिछले लगातार छह वनडे जीत में ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने बड़े स्कोर बनाए हैं। 

मौसम 

फैंस के लिए यह बहुत अच्छी खबर है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच के दौरान आसमान साफ ​​रहने की उम्मीद है। मैच के दौरान बारिश का कोई अनुमान नहीं है, और तापमान 16 डिग्री सेल्सियस से 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। इसके अलावा ह्यूमिडिटी 56-69 परसेंट रहने की उम्मीद है। 

संभावित 11

ऑस्ट्रेलिया : मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, मैट शॉर्ट, मैथ्यू रेनशॉ, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), कूपर कॉनली, मिचेल ओवेन, जेवियर बाटर्लेट, मिचेल स्टार्क/जैक एडवर्ड्स, ऐडम जम्पा, नेथन एलिस/जॉश हेजलवुड 

भारत : शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल, वॉशिंगटन सुंदर/कुलदीप यादव, नीतीश रेड्डी/प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज 