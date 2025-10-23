एडिलेड : ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को टॉस जीतकर भारत के खिलाफ दूसरे एकदिवसीय मुकाबले में पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत ने पहले बल्लेबाजी की करते हुए रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर के अर्धशतकों की बदौलत 9 विकेट के नुकसान पर 264 रन बनाए। अक्षर पटेल ने 44 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम जंपा ने चार जबकि जेवियर बार्टलेट ने तीन विकेट चटकाए। मिचेल स्टार्क ने भी दो विकेट हासिल किए। ऑस्ट्रेलिया के सामने 265 रन का लक्ष्य है।
ऑस्ट्रेलिया ने 264 रन का पीछा करते हुए 4 विकेट पर 133 रन बना लिए हैं।
कप्तान शुभमन गिल 9 रन बनाकर आउट हो गए जबकि विराट कोहली फिर से शून्य पर आउट हुए। रोहत शर्मा ने 73 रन की शानदार पारी खेली, इस दौरान उन्होंने 97 गेंदों का सामना किया और 7 चौके व 2 छक्के लगाए। वहीं अय्यर अर्धशतक के साथ क्रीज पर हैं। अय्यर ने 77 गेंदों पर 61 रन की पारी खेली जिसमें 7 चौके शामिल थे। केएल राहुल ने 11 जबकि सुंदर 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।
भारत ने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया है जबकि एलेक्स केरी और जेवियर बाटर्लेट की ऑस्ट्रेलियाई टीम में वापसी हुई है। टॉस के बाद मिचेल मार्श ने आज के मैच के लिए हमारी टीम में दो बदलाव हैं। एलेक्स केरी और जेवियर बाटर्लेट ने जॉश फिलिपे और नेथन एलिस की जगह ली है। वहीं भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा हम भी पहले गेंदबाजी करना चाहते थे लेकिन पहले बल्लेबाजी करने पर भी खुश हैं। बारिश में चीजें मुश्किल हो जाती हैं और आशा करते हैं कि आज कोई बाधा नहीं आएगी। हमारी टीम में कोई बदलाव नहीं है।
प्लेइंग 11 :
भारत : शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज।
ऑस्ट्रेलिया : मिचेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, मैथ्यू शॉर्ट, मैथ्यू रेनशॉ, एलेक्स केरी (विकेटकीपर), कूपर कॉनली, मिचेल ओवेन, जेवियर बाटर्लेट, मिचेल स्टाकर्, एडम जम्पा और जॉश हेजलवुड