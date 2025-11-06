Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टी20 मैच में शिवम दुबे ने ऐसा छक्का लगाया कि कुछ मिनटों के लिए खेल रोकना पड़ा। एडम जंपा की गेंद पर दुबे ने 106 मीटर लंबा छक्का जड़ा, जो सीधे स्टेडियम के बाहर चला गया। इस वजह से अंपायरों को नई गेंद मंगवानी पड़ी। बताया जा रहा है कि टी20 इंटरनेशनल में इस्तेमाल होने वाली गेंद की कीमत लगभग 25 हजार रुपये होती है।

छोटी पारी लेकिन बड़ा असर

शिवम दुबे नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने उतरे थे, लेकिन बड़ी पारी नहीं खेल सके। उन्होंने 18 गेंदों में 22 रन बनाए, जिसमें एक शानदार छक्का शामिल रहा। नैथन एलिस की गेंद पर उन्हें बोल्ड होना पड़ा। भले ही दुबे का योगदान छोटा रहा हो, मगर उनका 106 मीटर का छक्का सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है।

बाकी बल्लेबाजों का प्रदर्शन

दुबे के अलावा बाकी बल्लेबाज भी खास प्रदर्शन नहीं कर सके। अभिषेक शर्मा ने 21 गेंदों में 28 रन बनाए, जबकि सूर्यकुमार यादव 10 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुए। उपकप्तान शुभमन गिल 46 रन पर अर्धशतक से चूक गए। वहीं तिलक वर्मा और जितेश शर्मा भी क्रमशः 5 और 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।

ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का जलवा

ऑस्ट्रेलिया की ओर से नाथन एलिस और एडम जंपा ने शानदार गेंदबाजी की। एलिस ने 4 ओवर में सिर्फ 21 रन देकर 3 विकेट झटके, जबकि जंपा ने 45 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। भारतीय टीम निर्धारित 20 ओवर में 167 रन ही बना सकी, जिससे मैच में ऑस्ट्रेलिया को बढ़त का मौका मिला।