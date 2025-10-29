Go to PunjabKesari.in

कैनबरा: भारत और ऑस्ट्रेलिया (IND vs AUS) के बीच पहला टी20 मुकाबला आज कैनबरा के मनुका ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां की पिच पूरी तरह से बल्लेबाज़ों के अनुकूल मानी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह विकेट समान उछाल और तेज आउटफील्ड के कारण हाई-स्कोरिंग मुकाबला देने वाली है।

 

हेड टू हेड (ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में) 

कुल मैच - 12 
भारत - 7 जीत
ऑस्ट्रेलिया - 4 जीत
ड्रॉ - एक 

पिच रिपोर्ट

मनुका ओवल की पिच पारंपरिक रूप से रन बनाने के लिए जानी जाती है। यहां औसतन पहली पारी का स्कोर 150 से ऊपर रहता है। गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है, जिससे बल्लेबाज़ शॉट खेलने में सहज महसूस करते हैं। ऐसे में सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल, ट्रैविस हेड और मार्कस स्टोइनिस जैसे पावर हिटर बल्लेबाज़ दर्शकों को चौके-छक्कों की बरसात दिखा सकते हैं।

मौसम का हाल 

देश की राजधानी में साल के इस समय ज़्यादा पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं होता, इसलिए यहां मैचों में अभी भी कुछ नयापन नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के ज़्यादातर हिस्सों में बेमौसम बारिश हो रही है, लेकिन उम्मीद है कि कैनबरा में शुरुआती टी20 मैच शुरू होने तक मौसम साफ हो जाएगा।

संभावित प्लेइंग इलेवन 

भारत: अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर/कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रित बुमरा, अर्शदीप सिंह

ऑस्ट्रेलिया: ट्रैविस हेड, मिच मार्श (कप्तान), जोश इंग्लिस (विकेट कीपर), मार्कस स्टोइनिस, टिम डेविड, मिच ओवेन, जोश फिलिप, नाथन एलिस, जेवियर बार्टलेट/शॉन एबॉट, मैथ्यू कुहनेमैन, जोश हेज़लवुड।
 