नई दिल्ली: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20I सीरीज का पहला मुकाबला रविवार, 13 सितंबर को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें 2026 एशियन गेम्स की तैयारियों को मजबूत करने के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। सीरीज के तीनों मुकाबले इसी मैदान पर खेले जाएंगे।

अफगानिस्तान की मेजबानी में होगी पूरी सीरीज

इस टी20I सीरीज की मेजबानी अफगानिस्तान कर रहा है। हालांकि, तीनों मुकाबले भारत में ही खेले जाएंगे। पहले मैच के बाद सीरीज के बाकी दोनों मुकाबले भी अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली में आयोजित होंगे।

अफगानिस्तान के खिलाफ भारत का शानदार रिकॉर्ड

टी20 फॉर्मेट में भारत का अफगानिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड काफी मजबूत है। दोनों टीमों के बीच अब तक कुल नौ मुकाबले खेले गए हैं। इनमें भारत ने आठ मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि एक मुकाबला बेनतीजा रहा। भारतीय टीम इसी रिकॉर्ड को आगे बढ़ाते हुए सीरीज की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेगी।

जीत की लय हासिल करना चाहेगा भारत

भारत का नए टी20 चक्र में प्रदर्शन अब तक पूरी तरह स्थिर नहीं रहा है। टीम को आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज करके अपनी लय हासिल करना चाहेगी। टीम के पास अनुभव और युवा प्रतिभा का अच्छा मिश्रण है। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन और जसप्रीत बुमराह जैसे अनुभवी खिलाड़ी टीम की अहम कड़ी होंगे।

वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी खास नजरें

भारत के 15 वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी इस सीरीज में आकर्षण का केंद्र होंगे। उन्होंने इंग्लैंड दौरे के दौरान भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था। अब घरेलू परिस्थितियों में उनके प्रदर्शन पर सभी की निगाहें रहेंगी। वैभव के अलावा टीम में ईशान किशन, तिलक वर्मा, शिवम दुबे और नितीश कुमार रेड्डी जैसे खिलाड़ी भी मौजूद हैं, जो बल्लेबाजी और ऑलराउंड क्षमता से टीम को मजबूती देते हैं।

अफगानिस्तान के पास कई मैच विनर

इब्राहिम जादरान की कप्तानी वाली अफगानिस्तान टीम में कई अनुभवी और मैच जिताने वाले खिलाड़ी हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज, राशिद खान, मुजीब उर रहमान और मोहम्मद नबी जैसे खिलाड़ियों के पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का लंबा अनुभव है। अफगानिस्तान की टीम अपनी स्पिन गेंदबाजी और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। भारत के खिलाफ वह मजबूत चुनौती पेश करने की कोशिश करेगी।

एशियन गेम्स की तैयारी का अहम मौका

भारत और अफगानिस्तान दोनों के लिए यह सीरीज केवल जीत-हार तक सीमित नहीं है। दोनों टीमें 2026 एशियन गेम्स से पहले अपने संयोजन, खिलाड़ियों की भूमिका और प्लेइंग कॉम्बिनेशन को परखना चाहेंगी। पहला टी20I दोनों टीमों को यह समझने का मौका देगा कि बड़े टूर्नामेंट से पहले किन खिलाड़ियों को किस भूमिका में उतारा जा सकता है।

मैच की पूरी जानकारी

मैच: भारत बनाम अफगानिस्तान, पहला टी20I

तारीख: रविवार, 13 सितंबर 2026, शाम 7:30 बजे

स्थान: अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली

टीवी पर लाइव: Sony Sports Ten 3, 4 और 5 SD एवं HD चैनल

लाइव स्ट्रीमिंग: FanCode ऐप और वेबसाइट

भारत की टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और यश ठाकुर।

अफगानिस्तान की टीम

इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), नूर रहमान (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, दरवेश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, गुलबदीन नायब, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांगयाल खारोटी, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी, अब्दुल्लाह अहमदजई और नवीन-उल-हक।