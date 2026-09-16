नई दिल्ली: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20I सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला गुरुवार को नई दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में खेला जाएगा। पहले दोनों मैच जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी भारतीय टीम अब अफगानिस्तान का क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। इस मुकाबले में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को भी अंतिम एकादश में मौका मिल सकता है।

भारत की नजर क्लीन स्वीप पर

भारतीय टीम ने सीरीज के शुरुआती दोनों मुकाबलों में गेंदबाजी, बल्लेबाजी और क्षेत्ररक्षण, तीनों विभागों में अफगानिस्तान पर दबदबा बनाया है। अब टीम की कोशिश आखिरी मैच जीतकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप करने की होगी।

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने दूसरे टी20I के बाद संकेत दिए थे कि तीसरे मुकाबले में टीम संयोजन में बदलाव किया जा सकता है। इसका उद्देश्य उन खिलाड़ियों को मैच अभ्यास देना है, जिन्हें अब तक ज्यादा मौके नहीं मिले हैं।

अय्यर ने कहा, 'हम चाहते हैं कि सभी खिलाड़ी विकेट और परिस्थितियों से परिचित हो जाएं और अभ्यास भी कर लें। इसलिए यह उन खिलाड़ियों को मौका देने का अच्छा अवसर होगा, जो लंबे समय से बाहर हैं।'

वैभव सूर्यवंशी को मिल सकता है मौका

तीसरे टी20I में सबसे ज्यादा चर्चा 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को लेकर है। अब तक खेले गए दोनों मैचों में उन्हें अंतिम एकादश में जगह नहीं मिली है। हालांकि, सीरीज पहले ही भारत के नाम हो चुकी है, इसलिए टीम प्रबंधन युवा बल्लेबाज को मौका देने पर विचार कर सकता है।

वैभव ने जुलाई में इंग्लैंड दौरे पर भारत के लिए टी20I डेब्यू किया था। उस समय संजू सैमसन अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं थे, लेकिन मौजूदा सीरीज में सैमसन और अभिषेक शर्मा दोनों ने अच्छी बल्लेबाजी की है। दोनों खिलाड़ी नियमित रूप से इसी फॉर्मेट में खेलते हैं और ऐसे में उन्हें आराम देने का फैसला आसान नहीं होगा।

ईशान किशन को आराम देने का विकल्प

टीम प्रबंधन के पास ईशान किशन को आराम देकर वैभव सूर्यवंशी को अंतिम एकादश में शामिल करने का विकल्प भी मौजूद है। किशन ने भारतीय टीम में वापसी से पहले दलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन की कप्तानी की थी।

मौजूदा सीरीज में संजू सैमसन विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ऐसे में वैभव को बल्लेबाज के तौर पर शामिल किया जा सकता है, जबकि किशन को विश्राम दिया जा सकता है।

अय्यर और तिलक को भी मिल सकता है ज्यादा समय

शुरुआती दोनों मैचों में भारत के शीर्ष क्रम ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसके कारण मध्यक्रम के बल्लेबाजों को ज्यादा समय तक क्रीज पर रहने का अवसर नहीं मिला। टीम प्रबंधन चाहेगा कि कप्तान श्रेयस अय्यर और तिलक वर्मा को तीसरे मुकाबले में बल्लेबाजी का पर्याप्त मौका मिले।

नीतीश कुमार रेड्डी और शिवम दुबे जैसे खिलाड़ियों को अब तक बल्लेबाजी करने का अवसर नहीं मिला है। तीसरे मैच में टीम संयोजन में बदलाव होने पर इन खिलाड़ियों को भी अपनी बल्लेबाजी क्षमता दिखाने का मौका मिल सकता है।

नीतीश रेड्डी और रवि बिश्नोई पर नजर

नीतीश कुमार रेड्डी ने दूसरे टी20I में गेंदबाजी से प्रभावित किया था। उन्होंने 24 रन देकर तीन विकेट हासिल किए थे। उन्हें चोटिल हार्दिक पांड्या के बैकअप के तौर पर देखा जा रहा है, इसलिए उनका प्रदर्शन भारतीय टीम के लिए सकारात्मक संकेत है।

चोटिल वरुण चक्रवर्ती की जगह टीम में शामिल किए गए रवि बिश्नोई ने भी दूसरे मैच में अच्छा प्रदर्शन किया। ऐसे में उन्हें तीसरे मुकाबले में भी मौका मिलने की संभावना है।

जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने शुरुआती दोनों मैचों में प्रभावशाली गेंदबाजी की है। पावरप्ले में इन दोनों अनुभवी तेज गेंदबाजों का सामना करना अफगानिस्तान के लिए बड़ी चुनौती होगी।

अफगानिस्तान के सामने बल्लेबाजी सुधारने की चुनौती

अफगानिस्तान की बल्लेबाजी अब तक उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई है। यही कारण है कि टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने मजबूत चुनौती पेश करने में नाकाम रही है।

अगर अफगानिस्तान को तीसरे मैच में पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है, तो भारत को चुनौती देने के लिए उसे कम से कम 200 रन का स्कोर खड़ा करना होगा। दूसरे मैच में हार के बाद अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान ने बल्लेबाजी में सुधार की जरूरत पर जोर दिया।

उन्होंने कहा, 'हमने इस बारे में बात की कि 150-160 के स्कोर को 200 रन में कैसे तब्दील किया जाए। अगर आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे मजबूत टीम को हराना चाहते हैं, तो हमारे बल्लेबाजों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा।'