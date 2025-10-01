स्पोर्ट्स डेस्क: ब्रिस्बेन के ईयान हीली स्टेडियम में खेले जा रहे पहले यूथ टेस्ट में भारत के 14 वर्षीय ओपनर वैभव सुर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) ने ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के गेंदबाजों को जोरदार जवाब दिया। उन्होंने केवल 86 गेंदों में 113 रन बनाते हुए अपनी पारी में 8 छक्के और 9 चौके लगाए, जिससे भारत ने टेस्ट में दबदबा बना लिया।

शानदार पारी की शुरुआत

पहले दिन दीपेश देवेंद्रन की पांच विकेट की शानदार गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलियाई टीम 243 रन पर आउट हुई। इसके बाद दूसरे दिन भारतीय ओपनर्स ने आक्रामक शुरुआत की। सुर्यवंशी ने पहले ओवर में ही दो लगातार चौके जड़े। उनके अर्धशतक के लिए उन्हें केवल 37 गेंदों की आवश्यकता पड़ी।

सहयोग और रिकॉर्ड

सुर्यवंशी को वेदांत त्रिवेदी का अच्छा सहयोग मिला। त्रिवेदी ने 57 गेंदों में अर्धशतक जमाया। सुर्यवंशी ने 78 गेंदों में सेंचुरी पूरी की और 152 रन की तीसरे विकेट की साझेदारी त्रिवेदी के साथ निभाई। उनका विस्फोटक खेल भारत U19 को 221/3 तक पहुंचा गया।

टूर और फॉर्म

वैभव सुर्यवंशी इस ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले भी शानदार फॉर्म में हैं। यूथ ODI सीरीज़ में उन्होंने तीन पारियों में 124 रन बनाए, जिसमें एक 70 रन की पारी शामिल है।

इस शानदार प्रदर्शन के बाद वैभव ने अपने बल्लेबाजी कौशल और आक्रामक खेल से भारत U19 के लिए दबदबा कायम किया है और युवा क्रिकेट प्रेमियों को रोमांचित कर दिया है।