बेंगलुरु: साउथ अफ्रीका ‘A’ टीम ने रिषभ पंत की कप्तानी वाली इंडिया ‘A’ टीम को दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में पांच विकेट से हराकर दो मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर कर दी। इस जीत को ऐतिहासिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अफ्रीकी टीम ने 417 रन का विशाल लक्ष्य सिर्फ 98 ओवरों में हासिल कर लिया, जो हाल के वर्षों की सबसे बड़ी सफल चेज में से एक है।

साउथ अफ्रीका A का दमदार प्रदर्शन

मैच के आखिरी दिन अफ्रीकी बल्लेबाजों ने शानदार संयम और आत्मविश्वास दिखाया। जॉर्डन हर्मन (91), लेसेगो सेनोकवाने (77), जुबैर हम्ज़ा (77), कप्तान टेम्बा बावुमा (59) और कॉनर एस्टरह्यूज़न (नाबाद 52), सभी ने अर्धशतकीय पारी खेलते हुए भारत के गेंदबाजों को बेबस कर दिया।

पहली विकेट के लिए हर्मन और सेनोकवाने ने 156 रनों की शानदार साझेदारी कर नींव रखी। इसके बाद हम्ज़ा और बावुमा ने तीसरे विकेट के लिए 107 रन जोड़ते हुए जीत की राह आसान बना दी।

पंत की टीम की गेंदबाजी हुई फीकी

भारत A के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप और कुलदीप यादव अनुभवी होने के बावजूद अंतिम दिन प्रभाव नहीं छोड़ सके। टीम सिर्फ 5 विकेट ही झटक पाई, जबकि अफ्रीकी बल्लेबाज बिना किसी दबाव के रन बनाते रहे। प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए, सिराज, आकाश दीप और हर्ष दुबे को 1-1 सफलता मिली।

हालांकि अंत में आकाश दीप और सिराज ने दो त्वरित विकेट लेकर उम्मीद जगाई, लेकिन एस्टरह्यूज़न (52 रन, 53 गेंद)* और टियान वैन वुरेन (20 रन)* ने टीम को जीत की मंज़िल तक पहुंचा दिया।

मैच सारांश

भारत A: पहली पारी – 309 | दूसरी पारी – 415

साउथ अफ्रीका A: पहली पारी – 308 | दूसरी पारी – 419/5

परिणाम: साउथ अफ्रीका A ने मैच 5 विकेट से जीता

सीरीज़: 1-1 से बराबर.

