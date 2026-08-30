नई दिल्ली: भारतीय गोल्फर प्रनावी उर्स ने आयरिश ओपन के तीसरे राउंड में 2-अंडर 70 का स्कोर किया, लेकिन इसके बावजूद वह संयुक्त रूप से 15वें स्थान पर खिसक गईं। काउंटी किल्डारे में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में प्रनावी 54 होल के बाद 7-अंडर के स्कोर पर हैं और अब उनके पास खिताब की दौड़ में आगे बढ़ने के लिए एक और राउंड बाकी है।

मैसूर की प्रनावी ने टूर्नामेंट में लगातार तीन सब-पार राउंड खेले हैं। उन्होंने पहले राउंड में 69, दूसरे में 70 और तीसरे राउंड में भी 70 का स्कोर बनाया। चार भारतीय खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट की शुरुआत की थी, लेकिन कट हासिल करने में सिर्फ प्रनावी ही सफल रहीं।

तीसरे राउंड में प्रनावी ने शानदार शुरुआत करते हुए दूसरे और तीसरे होल पर लगातार बर्डी लगाई। हालांकि, अगले दो होल में वह दोनों शॉट वापस गंवा बैठीं। इसके बाद उन्होंने सातवें और 10वें होल पर बर्डी लगाकर स्कोर को फिर बेहतर किया।

बारिश से प्रभावित इस दिन प्रनावी ने आखिरी आठ होल में शानदार नियंत्रण दिखाया और लगातार आठ पार बनाए। इस तरह उन्होंने अपना तीसरा राउंड 2-अंडर 70 के स्कोर के साथ समाप्त किया।

भारत की दीक्षा डागर, त्वेसा मलिक और अवनी प्रशांत कट हासिल नहीं कर सकीं और टूर्नामेंट से बाहर हो गईं। ऐसे में अब अंतिम राउंड में भारत की उम्मीदें पूरी तरह प्रनावी उर्स पर टिकी हैं।

दक्षिण अफ्रीका की कैसांद्रा एलेक्जेंडर तीन शॉट की बढ़त के साथ अंतिम राउंड में उतरेंगी। वह इस सीजन अपनी पहली Ladies European Tour (LET) जीत हासिल करने के साथ ही वायर-टू-वायर खिताब जीतने की कोशिश में हैं।