नागोया: दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर बुधवार को एशियन गेम्स 2026 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के व्यक्तिगत वर्ग में पांचवें स्थान पर रहीं। मनु ने क्वालीफिकेशन में 579 अंक हासिल कर तीसरा स्थान प्राप्त किया था और फाइनल के लिए क्वालीफाई किया था।

फाइनल में 181.1 अंक ही बना सकीं मनु

पेरिस ओलंपिक में दो कांस्य पदक जीतने वाली मनु भाकर से फाइनल में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन वह अपने क्वालीफिकेशन प्रदर्शन को दोहरा नहीं सकीं। 24 वर्षीय निशानेबाज ने फाइनल में 181.1 अंक हासिल किए और पांचवें स्थान पर रहीं। अब उनकी नजरें 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा पर होंगी।

ईशा सिंह और सुरुचि सिंह फाइनल में नहीं पहुंचीं

10 मीटर एयर पिस्टल में भारत की अन्य निशानेबाज ईशा सिंह और सुरुचि सिंह फाइनल में जगह नहीं बना सकीं। ईशा ने 572 अंक के साथ क्वालीफिकेशन में 15वां स्थान हासिल किया, जबकि सुरुचि 568 अंक के साथ 26वें स्थान पर रहीं।

टीम स्पर्धा में मामूली अंतर से चूका पदक

भारत महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में भी पदक हासिल करने से मामूली अंतर से चूक गया। भारत और वियतनाम दोनों टीमों के खाते में 1719-1719 अंक रहे, लेकिन भारत ने 10 अंक वाले कम शॉट लगाए। इसी वजह से भारत को चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा और वियतनाम ने पदक अपने नाम किया।

निशानेबाजी में भारत के सात पदक

एशियन गेम्स 2026 में निशानेबाजी में भारत अब तक सात पदक जीत चुका है। भारतीय निशानेबाजों ने चार रजत और तीन कांस्य पदक अपने नाम किए हैं। मनु भाकर के 10 मीटर एयर पिस्टल में व्यक्तिगत और टीम वर्ग में पदक से चूकने के बाद अब भारत की नजरें निशानेबाजी की आगामी स्पर्धाओं पर हैं।

मनु भाकर की अगली चुनौती

मनु भाकर अब 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। 10 मीटर एयर पिस्टल में पांचवें स्थान पर रहने के बाद वह अपनी अगली स्पर्धा में पदक जीतकर भारत के खाते में एक और पदक जोड़ने की कोशिश करेंगी।