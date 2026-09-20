नागोया: एशियन गेम्स 2026 में भारतीय तैराक ऋषभ दास पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा के फाइनल में छठे स्थान पर रहे। उन्होंने रविवार को 54.77 सेकंड का समय निकाला और पदक जीतने से चूक गए। चीन के जियायु शू ने 51.98 सेकंड के समय के साथ गोल्ड मेडल जीता।

चीन के जियायु शू ने जीता गोल्ड

फाइनल में जापान के हिदेकाजु ताकेहारा ने 53.93 सेकंड के समय के साथ सिल्वर मेडल जीता, जबकि दक्षिण कोरिया के जुहो ली ने 53.94 सेकंड में रेस पूरी कर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। ऋषभ दास के लिए यह फाइनल तक पहुंचना भी शानदार प्रदर्शन रहा। उन्होंने हीट्स में 54.85 सेकंड का समय निकालकर ओवरऑल पांचवां स्थान हासिल किया था।

हीट्स में भी ऋषभ का शानदार प्रदर्शन

ऋषभ दास ने हीट-3 में तीसरा स्थान हासिल किया था। वह जुहो ली से सिर्फ 0.42 सेकंड पीछे रहे। चीन के एशियाई रिकॉर्ड धारक जियायु शू ने हीट्स में 52.63 सेकंड के समय के साथ ओवरऑल टॉप किया था। भारत के एक अन्य तैराक उत्कर्ष पाटिल फाइनल में जगह नहीं बना सके। उन्होंने 56.19 सेकंड का समय निकाला और अपनी हीट में छठे, जबकि ओवरऑल 12वें स्थान पर रहे।

पुरुषों की 100 मीटर फ्रीस्टाइल में भी भारतीय तैराक चूके

भारत का पुरुषों की 100 मीटर फ्रीस्टाइल हीट्स में भी प्रदर्शन पदक की दौड़ तक नहीं पहुंच सका। रोहित बेनेडिक्टन ने हीट-5 में 50.25 सेकंड के समय के साथ पांचवां स्थान हासिल किया और ओवरऑल 12वें स्थान पर रहे। उन्हें रिजर्व स्थान मिला। आकाश मणि इसी हीट में 50.85 सेकंड के समय के साथ आठवें स्थान पर रहे और अगले दौर में जगह नहीं बना सके।

ऋषभ दास का अभियान अभी खत्म नहीं हुआ

ऋषभ दास का एशियन गेम्स 2026 अभियान अभी खत्म नहीं हुआ है। अब वह सोमवार को पुरुषों की 50 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा में हिस्सा लेंगे। इस स्पर्धा में ओलंपियन श्रीहरि नटराज भी चुनौती पेश करेंगे। इसके अलावा ऋषभ पुरुषों की 4x100 मीटर मेडले रिले टीम का भी हिस्सा होंगे।

सोमवार को इन भारतीय तैराकों पर भी नजर

सोमवार को पुरुषों की 50 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा में अक्षय मणि और हीर गितेश शाह एक्शन में होंगे। धनुष सुरेश पुरुषों की 100 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक स्पर्धा में उतरेंगे। वहीं, सुनील कुमार गौड़ा और वेदांत महादेवन पुरुषों की 4x200 मीटर फ्रीस्टाइल रिले में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।

भारत को 12 साल से स्विमिंग में एशियन गेम्स पदक का इंतजार

भारतीय तैराकी टीम जापान में एशियन गेम्स पदक के 12 साल के इंतजार को खत्म करने की कोशिश कर रही है। भारत के लिए आखिरी बार सैंडिप सेजवाल ने 2014 के इंचियोन एशियाई खेलों में पदक जीता था। उन्होंने पुरुषों की 50 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। 2023 के हांगझोउ एशियन गेम्स में भारतीय तैराक पदक जीतने में नाकाम रहे थे, हालांकि भारतीय तैराकों ने उस प्रतियोगिता में छह राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए थे।