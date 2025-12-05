दुबई : गल्फ जायंट्स ने यहां आईएलटी20 क्रिकेट टूर्नामेंट में एमआई एमिरेट्स के खिलाफ 6 विकेट की जीत से नए सत्र के अपने अभियान की शानदार शुरुआत की, जिससे उसका 6 मैचों की हार का सिलसिला भी टूट गया।

पथुम निसांका की 42 गेंदों में 81 रन की तूफानी पारी और अजमतुल्लाह उमरजई के हरफनमौला प्रदर्शन ने जायंट्स की जीत में अहम भूमिका निभाई। निसांका की शानदार पारी के अलावा मोईन अली (21 गेंदों पर 26 रन) और उमरज़ई (16 गेंदों पर नाबाद 39) के उपयोगी योगदान से जायंट्स 14.4 ओवर में चार विकेट पर 164 रन बनाकर आसान जीत दर्ज की।

इससे पहले निकोलस पूरन (39 गेंदों पर 46 रन) और कीरोन पोलार्ड (33 गेंदों पर 50 रन) के बीच 78 रन की साझेदारी की बदौलत एमआई एमिरेट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 163 रन बनाए। जायंट्स की तरफ से उमरज़ई और नुवान तुशारा ने दो-दो विकेट लिए।

