अबू धाबी : एमआई एमिरेट्स ने अबू धाबी में गल्फ जायंट्स को आसानी से हराकर आईएलटी20 के प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। सामूहिक गेंदबाजी प्रदर्शन के बाद निकोलस पूरन (69*) और मुहम्मद वसीम (59*) की तीसरे विकेट के लिए नाबाद 140 रन की साझेदारी एमआई एमिरेट्स की जीत में अहम रही। इस बीच, जायंट्स का खराब प्रदर्शन जारी है, उन्होंने अपने पिछले सात में से छह मैच गंवा दिए हैं और प्लेऑफ में जगह बनाने की दौड़ में बने रहने के लिए उन्हें अबू धाबी नाइट राइडर्स को हराना होगा।

जब जायंट्स पहले बल्लेबाजी करने उतरे, तो रहमानुल्लाह गुरबाज ने एक बड़े छक्के और चौके के साथ शुरुआत की, लेकिन वह क्रीज पर ज़्यादा देर नहीं टिक पाए और तीसरे ओवर में फजलहक फारूकी ने उन्हें आउट कर दिया। इसी बीच, जायंट्स ने कप्तान जेम्स विंस को भी रोमारियो शेफर्ड के हाथों गंवा दिया और वे 16 रन पर 2 विकेट गंवाकर मुश्किल में आ गए। दो से तीन विकेट हो गए, जब आसिफ खान, जिन्होंने एक छक्के और एक चौके के साथ जवाबी हमला करने की झलक दिखाई थी, शेफडर् का शिकार हो गए और जायंट्स ने पावरप्ले में 36 रन पर 3 विकेट गंवा दिए।

यही हाल लोकर्न टकर का भी रहा, जिन्होंने दो चौके लगाने के बाद अरब गुल मोमंद के हाथों अपना विकेट गंवा दिया। नियमित विकेट गिरने का मतलब यह भी था कि जायंट्स बीच के ओवरों में खुलकर नहीं खेल पाए और 7वें से 15वें ओवर के बीच सिफर् 55 रन बना पाए। इसके बाद मोईन अली और काइल मेयर्स ने आखिरी पांच ओवरों में एमआई एमिरेट्स के गेंदबाजों पर हमला बोला। दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाजों ने एएम गजनफर के ओवर में 15 रन बनाए और फिर शेफडर् को दो चौके और एक छक्का जड़ा।

मोईन ने 45 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया - एक धीमी पारी, लेकिन जिसने जायंट्स को 141 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। गेंदबाजी में, जायंट्स ने शुरुआत से ही अच्छी गेंदबाजी की। आयरिश खिलाड़ी माकर् अडायर ने जॉनी बेयरस्टो को बिना खाता खोले पगबाधा आउट कर दिया और बल्लेबाज पवेलियन लौट गए, लेकिन बॉल-ट्रैकिंग से पता चला कि गेंद स्टंप्स के ऊपर से जा रही थी।

अगले ओवर में अजमतुल्लाह उमरज़ई ने दूसरे इंग्लिश खिलाड़ी टॉम बैंटन को आउट कर दिया, जिससे एमआई एमिरेट्स का स्कोर अचानक 2 विकेट पर 2 रन हो गया। इससे पूरन और वसीम खेल के दूसरे ओवर में एक साथ आए और उन्होंने पावरप्ले के बाकी ओवरों में हर ओवर में एक बाउंड्री लगाकर एमआई एमिरेट्स का स्कोर 33 रन पर 2 विकेट तक पहुंचाया। शुरुआत में वसीम आक्रामक थे, उन्होंने किसी भी वाइड और ओवरपिच गेंदों पर चौके-छक्के लगाए, जबकि पूरन अपनी टाइमिंग खोजने के लिए संघर्ष कर रहे थे और एक समय 28 गेंदों पर 19 रन बनाकर खेल रहे थे।

लंबे समय तक एक छोर संभालने के बाद पूरन ने 12वें ओवर में तबरेज शम्सी की फुल-टॉस गेंद पर चौका लगाकर अपनी पारी को गति दी। उन्होंने जल्दी ही तीन बाउंड्री लगाकर इस सीज़न का अपना पहला 50 रन और 100 रन की पाटर्नरशिप पूरी की। इसके बाद, एमआई एमिरेट्स ने तेजी से गियर बदला। वसीम ने दो छक्के लगाकर अपना स्कोर 50 के पार पहुंचाया, जबकि पूरन ने अडायर की गेंदों पर हाथ आजमाते हुए 17वें ओवर में लगातार दो छक्के लगाए, जिसके बाद एक वाइड गेंद ने एमआई एमिरेट्स को जीत दिला दी।