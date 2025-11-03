नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने कहा है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) द्वारा 3 नवंबर तक एशिया कप ट्रॉफी नहीं सौंपी गई, तो यह मामला आईसीसी (ICC) के सामने उठाया जाएगा।

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने बताया कि भारत को अब तक ट्रॉफी नहीं मिली है। उन्होंने कहा, 'हमने 10 दिन पहले एसीसी चेयरमैन को पत्र लिखकर ट्रॉफी सौंपने का अनुरोध किया था, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। अगर हमें 3 नवंबर तक ट्रॉफी नहीं मिलती, तो हम 4 नवंबर को दुबई में आईसीसी बैठक में यह मुद्दा उठाएंगे।'

यह विवाद तब शुरू हुआ जब भारत ने एशिया कप फाइनल के बाद पीसीबी प्रमुख और एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद एक अधिकारी ने मंच से ट्रॉफी हटाकर बिना किसी स्पष्टीकरण के मैदान से बाहर ले गया।

हालांकि इस विवाद के बावजूद, भारतीय टीम ने अपनी जीत का जश्न मनाया। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने मज़ाकिया अंदाज में रोहित शर्मा के 2024 टी20 वर्ल्ड कप फाइनल वाले जश्न की नकल करते हुए काल्पनिक ट्रॉफी उठाई और टीम के साथ सेलिब्रेट किया।