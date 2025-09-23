स्पोर्ट्स डेस्क: पूर्व भारतीय क्रिकेटर योगराज सिंह (Yograj Singh) ने अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल (Abhishek Sharma and Shubman Gill) की बल्लेबाजी जोड़ी की जमकर तारीफ की। अभिषेक और गिल ने 105 रनों की शानदार साझेदारी करके एशिया कप (Asia Cup 2025) के सुपर-4 मुकाबले में भारत को पाकिस्तान (IND vs PAK) पर 6 विकेट से जीत दिलाई। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने स्टेडियम के चारों तरफ पाकिस्तानी गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाते हुए भारत के लिए समीकरण आसान कर दिए और आखिरकार टीम ने 7 गेंदें शेष रहते 172 रनों का लक्ष्य हासिल कर लिया।

योगराज ने दावा किया कि अगर अभिषेक और गिल की जोड़ी चल निकली, तो भारत 250 का लक्ष्य भी हासिल कर सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ गिल ने 10वें ओवर में 47 रन पर अपना विकेट गंवा दिया था, जबकि अभिषेक 13वें ओवर में 74 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। योगराज ने दोनों को कम से कम 15वें ओवर तक बल्लेबाजी करने की सलाह दी।

योगराज सिंह ने कहा, 'मैं आपको एक बहुत ही साधारण सी बात बताता हूं। शुभमन गिल और अभिषेक जिस तरह से खेल रहे हैं, अगर आपके पास 250 रन भी हों, तो आप लक्ष्य का पीछा कर लेंगे, लेकिन इन दोनों को 15 ओवर तक खेलना होगा। अगर शुभमन और अभिषेक 15 ओवर तक खेलते हैं, तो हमारा लक्ष्य 200 रन होगा और उसके बाद आप 300 या कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन मैं अभिषेक से सिर्फ एक ही बात कहूंगा और युवराज ने भी कई बार कहा है। 12 से 15 ओवर तक खेलने की कोशिश करो, बस इतना ही।'

उन्होंने आगे कहा, 'कल की बात ही लीजिए, हमने 9 ओवर में 100 रन बनाए थे। 10वें ओवर में, जब शुभमन आउट हुए, तब हमारा स्कोर 105 रन था और जल्द ही अभिषेक भी आउट हो गए। इसलिए मुझे लगता है कि वे एक-दूसरे पर बहुत निर्भर हो गए हैं। शुभमन दो बार एक ही लाइन और लेंथ पर बोल्ड हो चुके हैं। इसलिए यह चिंता का विषय है, उन्हें इस पर काम करना चाहिए।'

गौर है कि पाकिस्तान पर जीत के साथ भारत ने सुपर-4 चरण की शानदार शुरुआत की और मौजूदा टूर्नामेंट में अपना अपराजेय क्रम भी बरकरार रखा। यह दूसरी बार भी था जब एशिया कप के मौजूदा संस्करण में भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंद्वी पर बढ़त हासिल की। भारत अब प्रतियोगिता में बांग्लादेश से भिड़ेगा और यह मैच 24 सितंबर को होगा। दूसरी ओर, पाकिस्तान अपने अगले मैच में हार से उबरकर वापसी करने के लिए बेताब होगा, जो 23 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ मैच खेलेगा।

