स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 से पहले ट्रेड मार्केट में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) अपने स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा को राजस्थान रॉयल्स (RR) को सौंपने की तैयारी में है, जिसके बदले में संजू सैमसन चेन्नई की टीम से जुड़ सकते हैं। इस डील में इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन का नाम भी शामिल बताया जा रहा है। यदि यह ट्रेड फाइनल हो जाता है, तो राजस्थान को नए कप्तान की तलाश करनी पड़ेगी जिसके लिए रियान पराग, यशस्वी जायसवाल और ध्रुव जुरेल मुख्य दावेदार माने जा रहे हैं।

संजू सैमसन का प्रदर्शन और चुनौतियां

संजू सैमसन की कप्तानी में राजस्थान रॉयल्स ने IPL 2022 में शानदार प्रदर्शन किया था और फाइनल तक का सफर तय किया था। हालांकि, IPL 2025 सैमसन के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। वह साइड स्ट्रेन की चोट के कारण पाँच मैचों से बाहर रहे। उनकी अनुपस्थिति में टीम की कमान रियान पराग को सौंपी गई, लेकिन राजस्थान सिर्फ चार जीत के साथ नौवें स्थान पर रही। यदि यह ट्रेड हो जाता है, तो सैमसन की कप्तानी यात्रा फिलहाल समाप्त हो सकती है, जबकि CSK उन्हें भविष्य के नेतृत्व विकल्प के रूप में देख सकती है।

राजस्थान के संभावित नए कप्तान

1. रियान पराग – युवा और अनुभवी विकल्प

रियान पराग राजस्थान के सबसे बड़े कप्तान दावेदार के रूप में उभर रहे हैं। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में असम टीम की कप्तानी का अनुभव हासिल किया है। IPL 2025 में सैमसन की अनुपस्थिति में उन्होंने टीम का नेतृत्व भी किया। 83 IPL मैचों में 141.85 की स्ट्राइक रेट से 1,566 रन बनाकर उन्होंने अपनी बल्लेबाज़ी क्षमता साबित की है। 7 अर्धशतक, 111 चौके और 87 छक्कों के साथ उन्होंने टीम के लिए अहम पारियाँ खेली हैं। उनकी नेतृत्व शैली और ऊर्जा राजस्थान को नया रूप दे सकती है।

2. यशस्वी जायसवाल – भविष्य के कप्तान की छवि

भारत के युवा ओपनर यशस्वी जायसवाल भी कप्तानी की दौड़ में हैं। उन पर राजस्थान रॉयल्स ने पिछले कुछ वर्षों से भरोसा दिखाया है। 66 IPL मैचों में उन्होंने 152.86 की स्ट्राइक रेट से 2,166 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 15 अर्धशतक शामिल हैं। उनका बेस्ट स्कोर 124 रन है। जायसवाल का आत्मविश्वास और आक्रामक सोच उन्हें आधुनिक क्रिकेट के हिसाब से उपयुक्त कप्तान बना सकता है।

3. ध्रुव जुरेल – शांत स्वभाव और संतुलित दृष्टिकोण

ध्रुव जुरेल, एक भरोसेमंद विकेटकीपर-बल्लेबाज, भी अगले कप्तान के रूप में देखे जा रहे हैं। उन्होंने 41 IPL मैचों में 680 रन बनाए हैं, जिसमें 4 अर्धशतक और बेस्ट स्कोर 70 रन शामिल हैं। विकेटकीपिंग में उन्होंने 19 कैच और 2 स्टंपिंग की हैं। उनकी ठंडी और सोच-समझकर खेलने की शैली टीम को स्थिरता प्रदान कर सकती है।