दुबई (यूएई) : भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने UAE के बल्लेबाज जुनैद सिद्दीकी के खिलाफ अपील वापस ले ली, जबकि तीसरे अंपायर ने उन्हें आउट दे दिया था। पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा का मानना ​​है कि भारत के टी20 कप्तान का फैसला मैच की स्थिति पर आधारित था और अगर पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे होते तो ऐसा नहीं होता। यह घटना UAE की पारी के 13वें ओवर में हुई। सिद्दीकी स्टंप आउट हो गए, लेकिन भारत ने अपील वापस लेने का फैसला किया क्योंकि बल्लेबाज तौलिया से परेशान था।

दुबे के रन-अप के दौरान तौलिया गिर गया, और सिद्दीकी ने गेंद को दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन चूक गए। सैमसन ने सिद्दीकी को क्रीज के बाहर देखकर स्टंप उड़ा दिए और अंडरआर्म से सीधा गेंद फेंकी, जबकि सिद्दीकी गिरे हुए तौलिये की ओर इशारा करने में व्यस्त थे। आकाश चोपड़ा ने कहा, 'मेरी राय में यह घटना-विशिष्ट है। अगर (पाकिस्तान के) सलमान आगा 14 सितंबर को खेल रहे होते और खेल अधर में होता, और वह बस इधर-उधर घूम रहे होते, तो ऐसा नहीं होता। वह (सूर्यकुमार) ऐसा नहीं करते। यह एक अच्छा थ्रो था, संजू की सूझबूझ और स्टंप्स पर गेंद लगने की उनकी क्षमता थी।'

चोपड़ा का मानना ​​था कि अगर सिद्दीकी क्रीज के बाहर थे, तो उन्हें आउट करार दिया जाना चाहिए था, उनका तर्क था कि ऐसे फैसलों में नैतिकता और उदारता को शामिल करने से विवाद और असंगति पैदा होगी। पूर्व क्रिकेट ने कहा, 'अगर वह (क्रीज के बाहर) थे, तो मेरी राय में उन्हें आउट करार दिया जाना चाहिए था। लेकिन राय अलग-अलग हो सकती है। समस्या यह है कि जैसे ही आप नैतिकता और उदारता को बीच में लाते हैं, यह कई तरह के विवादों को जन्म देता है: 'ओह, आपने आज ऐसा किया, आप कल ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं?' ऐसा रास्ता क्यों अपनाया जाए?।'

उन्होंने आगे कहा, 'क्या तुम ऐसा करोगे? अगर ऐसा है, तो यह चलने जैसा है। तुम गेंद को छूते हो और चलते हो। लेकिन जिस दिन तुम नहीं चलते, वही दिन तय करता है कि तुम विभाजन के किस तरफ हो, और तब तुम पाखंडी लगते हो। मैं यह नहीं कह रहा कि स्काई इसे दोबारा करेगा या नहीं। लेकिन अगर यह नियमों के दायरे में है और अंपायर ने आउट दे दिया है, तो बस आउट ही रहो। बस।'

सिद्दीकी ज़्यादा देर टिक नहीं पाए और गेंद को सूर्यकुमार की तरफ उछाल दिया जिन्होंने आखिरी समय में गेंद को कैच कर लिया, जिससे यूएई के बल्लेबाज को तीन गेंद पर शून्य पर पवेलियन लौटना पड़ा। भारतीय गेंदबाजों ने मैदान पर तूफान मचा दिया और बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव ने कमाल कर दिया। यूएई के बल्लेबाज 57 रन पर ढेर हो गए, जो बुधवार को दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में टी20 एशिया कप के इतिहास का दूसरा सबसे कम स्कोर था।

कुलदीप ने चार विकेट चटकाए जबकि शिवम दुबे ने अपनी तेज गेंदबाजी से किफायती अंदाज में गेंदबाजी जारी रखी और 3/4 विकेट लेकर दुबई में तहलका मचा दिया। UAE की टीम 57 रनों पर ढेर हो गई, जो 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ हांगकांग के 38 रनों के बाद टूर्नामेंट का दूसरा सबसे कम स्कोर था। भारत ने ओवरों के लिहाज से पुरुषों के टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में अपना सबसे तेज लक्ष्य हासिल किया जो 2021 में दुबई में हुए टी20 विश्व कप में स्कॉटलैंड के खिलाफ 6.3 ओवर में लक्ष्य का पीछा करने के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।