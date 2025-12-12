स्पोर्ट्स डेस्क : भारत के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, और अंडर-19 एशिया कप के पहले ही मैच में उन्होंने इसे फिर से साबित कर दिखाया। यूएई के खिलाफ वैभव ने ऐसा तूफान मचाया कि गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना नामुमकिन हो गया। शुरू में सावधानी से खेलते हुए उन्होंने जैसे ही लय पकड़ी, चौके-छक्कों की बरसात शुरू कर दी। उनकी धमाकेदार पारी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया और युवा क्रिकेट में उनके बढ़ते प्रभाव को एक बार फिर दिखा दिया।

कप्तान के जल्दी आउट होने के बाद वैभव ने संभाली पारी

मैच की शुरुआत टीम इंडिया के लिए अच्छी नहीं रही। कप्तान आयुश महात्रे तीसरे ओवर की पांचवीं गेंद पर आउट हो गए और उन्होंने 11 गेंदों में सिर्फ 4 रन बनाए। इस शुरुआती झटके ने भारतीय ड्रेसिंग रूम को परेशान किया, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने हालात को तुरंत अपने पक्ष में मोड़ दिया। क्रिज़ पर आते ही उन्होंने शुरू में परिस्थितियों को समझने के लिए कुछ गेंदें खेलीं, लेकिन जैसे ही उन्हें भूख लगी, उन्होंने यूएई के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया।

वैभव का तूफानी अंदाज : 29 गेंदों में अर्धशतक

वैभव की पारी की असली शुरुआत तब हुई जब उन्होंने कुछ बेहतरीन शॉट लगाए। उन्होंने सिर्फ 29 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। खास बात यह रही कि उन्होंने अपनी फिफ्टी छक्के से पूरे किए। इसके बाद यूएई की गेंदबाजी लाइन-अप पर पूरी तरह हावी हो गए। टीम को स्थिर करने के बाद उन्होंने आक्रामकता का ऐसा स्तर दिखाया जिसने विपक्ष को बैकफुट पर ला दिया।

16वें ओवर में तीन छक्कों की बरसात

पारी के 16वें ओवर में वैभव का बल्ला मानो आग उगलने लगा। अहमद खुदाद गेंदबाजी करने आए और वैभव ने बिना किसी झिझक के लगातार तीन छक्के जड़ दिए। इस ओवर ने मैच का पूरा मोमेंटम भारत की ओर कर दिया। इसके बाद उन्होंने थोड़ी देर सिंगल-डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की और अपने शॉट्स को सोच-समझकर खेलने की रणनीति अपनाई।

शतक की ओर बढ़ते कदम, 98 तक का सफर

18वें ओवर में वैभव ने एक शानदार छक्का लगाया और 92 के स्कोर पर पहुंच गए। फिर 19वें ओवर में उन्होंने दो सिंगल लिए और अंतिम गेंद पर एक चौका लगाकर अपने स्कोर को 98 रन तक पहुंचाया। इस समय तक पूरा स्टेडियम उनकी बल्लेबाजी का दीवाना हो चुका था। 21वें ओवर की दूसरी गेंद पर वैभव ने एक रन लेकर अपना शानदार शतक पूरा किया। उनका यह शतक न केवल व्यक्तिगत उपलब्धि थी बल्कि टीम इंडिया के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म भी तैयार कर गया।

2025 रहा वैभव सूर्यवंशी के नाम

- IPL में शतक

- यूथ वनडे में शतक

- यूथ टेस्ट में शतक

- इंडिया A के लिए शतक

- सय्द मुश्ताक अली ट्रॉफी में शतक

- U-19 एशिया कप में शतक