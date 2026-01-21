स्पोर्ट्स डेस्क : बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) की भारत में टी20 विश्व कप ना खेलने की मांग को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कांउंसिल (ICC) ने मीटिंग के बाद खारिज कर दिया है। इसे लेकर वोटिंग की गई और 14-2 के बहुमत के बाद बांग्लादेश की भारत में टी20 विश्व कप ना खेलने की मांग को खारिज कर दिया है। इसी के साथ ही अब यदि बांग्लादेश अपनी मांग पर अड़ा रहता है तो उसे टी20 विश्व कप से बाहर होना पड़ सकता है। बांग्लादेश टूर्नामेंट में ग्रुप C में है। उन्हें अपने पहले तीन मैच 7, 9 और 14 फरवरी को कोलकाता में और आखिरी मैच 17 फरवरी को मुंबई में खेलना है। यदि बांग्लादेश टी20 विश्व कप से बाहर होता है तो उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया जाएगा और उसी शेड्यूल में स्कॉटलैंड अपने मैच खेलेगा।

ICC रैंकिंग में स्कॉटलैंड सबसे आगे

ICC ने पहले से ही बैकअप प्लान तैयार कर रखा है जिसके तहत रैंकिंग और हालिया प्रदर्शन के आधार पर किसी अन्य टीम को शामिल किया जाएगा। अगर BCB आधिकारिक तौर पर टूर्नामेंट से हटता है, तो ICC तुरंत कदम उठाएगा। ICC T20I टीम रैंकिंग में स्कॉटलैंड 12वें स्थान पर है, जो नीदरलैंड्स, यूएई और पापुआ न्यू गिनी से ऊपर है। यही वजह है कि रिप्लेसमेंट के तौर पर स्कॉटलैंड को शामिल किया जाएगा। ICC पहले भी बड़े टूर्नामेंट्स में इसी मॉडल को अपनाता रहा है, जिसमें सबसे ऊंची रैंक वाली योग्य टीम को मौका दिया गया।

हालिया टी20 वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड का प्रदर्शन

स्कॉटलैंड के पक्ष में सबसे मजबूत दलील उनका मैदान पर प्रदर्शन है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में स्कॉटलैंड ने सुपर-12 में जगह बनाई, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाई-स्कोरिंग रोमांचक मुकाबले में कड़ी टक्कर दी, नामीबिया और ओमान के खिलाफ जीत दर्ज की, 2025 क्वालिफिकेशन साइकिल में जिम्बाब्वे और यूएई को हराया, इन नतीजों ने साबित किया कि स्कॉटलैंड सिर्फ उलटफेर करने वाली टीम नहीं, बल्कि निरंतर प्रदर्शन करने वाली इकाई है।

स्कॉटलैंड को लॉजिस्टिक्स और कमर्शियल फायदा

ICC के लिए सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक्स और ब्रॉडकास्ट वैल्यू भी अहम है। यूरोपीय एसोसिएट देश होने के कारण स्कॉटलैंड को भारत यात्रा में कम वीज़ा अड़चनों का सामना करना पड़ता है। साथ ही जॉर्ज मंसी और ब्रैंडन मैकमुलेन जैसे खिलाड़ी फ्रेंचाइजी क्रिकेट में पहचान बना चुके हैं, जिससे ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी स्कॉटलैंड एक आकर्षक विकल्प बनता है।