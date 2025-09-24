दुबई : ICC ने आखिरकार यूएसए क्रिकेट (USAC) को निलंबित करने का फैसला किया है। यह एक प्रमुख बाजार में खेल के नेतृत्व और संचालन ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन लाने के प्रयासों के तहत रीसेट बटन दबाने जैसा है। मंगलवार को एक वर्चुअल बैठक के बाद ICC बोर्ड ने यह फैसला लिया।

USAC के निलंबन का असर फरवरी में भारत और श्रीलंका में शुरू होने वाले टी20 विश्व कप में यूएसए की भागीदारी पर नहीं पड़ेगा। हालांकि निलंबन का विशिष्ट कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, यह ICC द्वारा जुलाई में अपनी वार्षिक आम बैठक में यूएसएसी को 'स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव' कराने और 'व्यापक' प्रशासनिक सुधार लागू करने के लिए तीन महीने का समय दिए जाने के लगभग दो महीने बाद आया है। उस समय ICC ने दोहराया था कि USAC जुलाई 2024 से 'सूचना पर' बना रहेगा।

ICC बोर्ड ने USAC को यह भी चेतावनी दी थी कि वह सुधारों की प्रगति के आधार पर कोई भी उचित कारर्वाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस निलंबन का लॉस एंजेलिस 2028 ओलंपिक खेलों में क्रिकेट के शामिल होने पर तत्काल प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीन महीने की यह राहत ICC द्वारा USAC को अमेरिकी ओलंपिक और पैरालंपिक समिति से राष्ट्रीय शासी निकाय (NGB) का दर्जा दिलाने में मदद के लिए एक 'रोडमैप' तैयार करने के तुरंत बाद आई है, जो लॉस एंजेलिस 2028 खेलों में शामिल किए गए सभी खेलों के लिए अनिवार्य है।

मेजबान होने के नाते, अमेरिका के पुरुष और महिला दोनों वर्गों में पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली छह टीमों में से एक होने की उम्मीद है। छह चरणों वाला यह रोडमैप आईसीसी की नॉर्मलाइज़ेशन कमेटी द्वारा तैयार किया गया था, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष जय शाह ने की थी। इससे पहले, समिति ने USAC के शीर्ष अधिकारियों पिसिके (अध्यक्ष) और जॉनाथन एटकेसन (सीईओ) से दो बार मुलाकात की थी, जिसमें पहली बार अप्रैल में वर्चुअली और फिर जून में व्यक्तिगत रूप से शामिल थी।

रोडमैप में USAC को बोर्ड में मौजूदा सदस्यों की जगह तीन नए स्वतंत्र निदेशकों को लाकर पुनर्गठन शुरू करने का आह्वान किया गया था। इसके बाद USAC बोर्ड अपने पद से हट जाएगा और नए चुनाव कराएगा। इस समय USAC NGB दर्जे के लिए आवेदन करेगा। इसके साथ ही ICC ने यह भी कहा कि स्वतंत्र निदेशकों और प्रासंगिक ICC हितधारकों के साथ गहन परामर्श करके यूएसए क्रिकेट संविधान की व्यापक समीक्षा और सुधार किया जाएगा।

अभी यह स्पष्ट नहीं है कि अब देश में क्रिकेट के संचालन की देखरेख कौन करेगा। इस घटनाक्रम से उन खिलाड़ियों की चिंताएं और बढ़ सकती हैं जो हाल ही में USAC द्वारा अपने वाणिज्यिक साझेदार और मेजर लीग व माइनर लीग क्रिकेट के मालिक अमेरिकन क्रिकेट एंटरप्राइज (ACE ) के साथ अनुबंध समाप्त करने के कदम से प्रभावित हुए हैं। पिछले हफ्ते ACE ने इस समाप्ति को कानूनी रूप से चुनौती देने का विकल्प चुना। न्यूजीलैंड के पूर्व ऑलराउंडर कोरी एंडरसन, जो अमेरिका चले गए और 2022 से वहां खेलने के पात्र हो गए और अब USAA क्रिकेटर्स एसोसिएशन के संचालन निदेशक हैं। उन्होंने कहा कि कि USAC और ACE के बीच मतभेदों ने खिलाड़यिों को 'अनिश्चितता' और 'अपने भविष्य के प्रति अनिश्चितता' में डाल दिया है।