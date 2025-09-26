Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क : ICC ने पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रऊफ पर एक्शन लेते हुए उन पर बड़ी कार्रवाई की है। भारत के खिलाफ एशिया कप के फाइनल मुकाबले से पहले रऊफ पर मैच फीस का 30 फीसदी का जुर्माना लगाया गया है। भारत के खिलाफ पिछले रविवार को हुए मैच के दौरान ‘अभद्र भाषा और आक्रामक इशारों' के लिए रऊफ पर जुर्माना लगाया गया है। 

गालियों पर बवाल

भारत के खिलाफ गेंदबाज़ी करते समय हारिस रऊफ़ ने शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को कथित तौर पर गालियाँ दीं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब वायरल हुआ और भारतीय फैंस ने इसे खेल की भावना के खिलाफ बताया। दोनों बल्लेबाज़ों ने बल्ले से जवाब देते हुए रन बनाए, जिससे रऊफ़ की हरकत और ज़्यादा निशाने पर आ गई।

'फाइटर जेट' और '6-0' वाला इशारा

21 सितंबर को भारत के खिलाफ मैच में रऊफ़ ने विकेट लेने के बाद फाइटर जेट गिराने जैसा इशारा किया। यह भारत-पाक तनाव और 2019 की एयरस्ट्राइक से जोड़कर देखा गया। इसके अलावा, उन्होंने ‘6-0’ का हाथ का संकेत भी दिखाया, जो एमसीजी (T20 WC 2022) में विराट कोहली के दो लगातार छक्कों की याद दिलाने वाला था।

मैच के बाद रऊफ पर आरोप लगे कि उन्होंने दर्शकों की ओर आपत्तिजनक इशारे किए। जब स्टेडियम में भारतीय प्रशंसक “कोहली, कोहली” के नारे लगा रहे थे, तब उन्होंने विमान गिराने का एक्ट किया। इसे भारत की सैन्य कार्रवाई का मज़ाक उड़ाना माना गया। 

अब फाइनल में होगा भारत-पाक मुकाबला 

भारत और पाकिस्तान ने अपने मैच पिछले मैचों में बांग्लदेश को हराकर फाइनल में कदम रखा है और रविवार को दोनों टीमों के बीच खिताबी जंग होगी। 41 साल के एशिया कप इतिहास में पहला बार ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी। 