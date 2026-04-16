स्पोर्ट्स डेस्क: IPL 2026 का सीजन बल्लेबाजों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं रहा है। शुरुआती 23 मैचों में ही छक्कों की बरसात ने दर्शकों को रोमांच से भर दिया है। हर मैच में बड़े-बड़े हिट देखने को मिल रहे हैं और ‘सिक्सर किंग’ बनने की होड़ तेज हो चुकी है। इस सीजन में खास बात यह है कि अनुभवी खिलाड़ियों के साथ युवा सितारे भी छक्कों की रेस में बराबरी से टक्कर दे रहे हैं।

रिकॉर्ड: IPL 2026 में सबसे ज्यादा छक्के

1. रजत पाटीदार – 21 छक्के (5 पारियां)

2. वैभव सूर्यवंशी – 18 छक्के (5 मैच)

3. अभिषेक शर्मा – 13 छक्के (5 मैच)

4. टिम डेविड – 13 छक्के (5 मैच)

5. रेयान रिकलटन – 12 छक्के (4 पारियां)

पाटीदार बने सिक्सर किंग

Rajat Patidar इस समय छक्कों की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। RCB के कप्तान पाटीदार ने सिर्फ 5 पारियों में 21 छक्के जड़कर सभी को पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने 222 रन भी बनाए हैं और 2 अर्धशतक लगाकर खुद को इस सीजन का सबसे खतरनाक बल्लेबाज साबित किया है।

15 साल के सूर्यवंशी का कमाल

Vaibhav Suryavanshi ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सबको चौंका दिया है। राजस्थान रॉयल्स के इस युवा ओपनर ने 5 मैचों में 18 छक्के लगाए हैं और 200 रन बनाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इतनी कम उम्र में उनका प्रदर्शन बेहद खास माना जा रहा है।

अभिषेक शर्मा की आक्रामक बल्लेबाजी

Abhishek Sharma भी इस सीजन में शानदार फॉर्म में हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के इस बल्लेबाज ने 5 मैचों में 13 छक्के जड़े हैं। उनकी खासियत यह है कि वह मैदान के हर हिस्से में बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं।

टिम डेविड का फिनिशर अवतार

Tim David ने RCB के लिए मिडिल ऑर्डर में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने 5 मैचों में 13 छक्के लगाए हैं और तीन बार नाबाद लौटे हैं। डेथ ओवर्स में उनकी पावर हिटिंग टीम के लिए बड़ा हथियार साबित हो रही है।

रिकलटन का दमदार प्रदर्शन

Ryan Rickelton ने मुंबई इंडियंस के लिए शानदार बल्लेबाजी की है। उन्होंने 4 पारियों में 12 छक्के जड़कर टॉप-5 में अपनी जगह बनाई है और टीम की बल्लेबाजी को मजबूती दी है।