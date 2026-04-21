स्पोर्ट्स डेस्क : Cricket Canada इन दिनों गंभीर विवादों में घिरा हुआ है। एक रिपोर्ट में टीम चयन, खराब गवर्नेंस और संभावित मैच फिक्सिंग जैसे आरोप सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि खिलाड़ियों और अधिकारियों पर दबाव तक डाला गया।

बिश्नोई गैंग का साया

रिपोर्ट के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम इस पूरे विवाद में सामने आया है। आरोप हैं कि इस गैंग ने टीम चयन और फैसलों को प्रभावित करने के लिए धमकियों का इस्तेमाल किया। यह मामला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक बड़ी सुरक्षा चिंता बनकर उभरा है।

कप्तान दिलप्रीत बाजवा पर सवाल

कनाडा के कप्तान दिलप्रीत बाजवा की नियुक्ति भी विवादों में आ गई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कुछ खिलाड़ियों को उनकी कप्तानी का समर्थन करने के लिए धमकाया गया। इससे टीम के अंदरूनी माहौल और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठे हैं।

धमकी भरे संदेश का खुलासा

रिपोर्ट में एक सूत्र ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा: 'उसे साफ कहा गया कि इन खिलाड़ियों का ध्यान रखना होगा, अगर उन्हें टीम से बाहर किया गया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।' उन्होंने आगे बताया: 'हमें पता है तुम कहां रहते हो, तुम बिश्नोई ग्रुप से बच नहीं सकते।' इन खुलासों ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है।

ICC ने शुरू की जांच

इस पूरे विवाद पर International Cricket Council (ICC) ने सख्त रुख अपनाया है। ICC ने एंटी-करप्शन नियमों के संभावित उल्लंघन को लेकर जांच शुरू कर दी है। ICC के अधिकारी एंड्रयू एफग्रेव ने कहा: 'हम इस समय आरोपों की जांच कर रहे हैं, फिलहाल इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते।'

संदिग्ध मैच पर भी उठे सवाल

ICC Men's T20 World Cup 2026 के दौरान कनाडा और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मैच पर भी सवाल उठे हैं। इस मैच में कनाडा 173 रन का स्कोर बचाने में नाकाम रही थी। खास तौर पर एक ओवर में 15 रन देना, जिसमें नो-बॉल और वाइड शामिल थे, जांच के दायरे में है।

डर के माहौल में खिलाड़ी

रिपोर्ट के अनुसार, इस पूरे घटनाक्रम से खिलाड़ियों और स्टाफ में डर का माहौल बन गया है। कुछ लोगों ने पुलिस सुरक्षा की मांग की है, जबकि कुछ ने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया। यह स्थिति क्रिकेट प्रशासन की गंभीर विफलता को दर्शाती है।