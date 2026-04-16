नई दिल्ली : पूर्व क्रिकेटर आरोन फिंच ने अपने ऑल-टाइम टॉप 5 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों को चुना है जिन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में खेला है। उन्होंने लीग के 19 सीजन में विदेशी सितारों के असर को खास तौर पर बताया है।

फिंच ने चेन्नई सुपर किंग्स के (CSK) पूर्व स्टार माइक हसी को नंबर 5 पर रखा है और उनकी लगातार अच्छी परफॉर्मेंस और पारी को संभालने की काबिलियत की तारीफ की है। फिंच ने कहा, 'दो बार के विजेता, भला कौन भूल सकता है कि उन्होंने एक ही सीज़न में 733 रन बनाए थे। चेन्नई को जीत दिलाने का तरीका उन्हें बखूबी पता था।'

फिंच ने नंबर 4 पर पूर्व तेज गेंदबाज मिशेल जॉनसन को चुना, और नई गेंद से उनके असर को खास तौर पर बताया। फिंच ने कहा, 'उनका असर जबरदस्त था, खासकर एकदम नई गेंद से। फिर से इस टूर्नामेंट में मुंबई इंडियंस के साथ दो बार के विजेता। उन्होंने हर ओवर में साढ़े आठ रन से भी कम दिए और आखिरी ओवर में 10 रन बचाकर एक और खिताब जीतने की बात भला कौन भूल सकता है।'

RCB के पूर्व खिलाड़ी ने टीम के मुख्य गेंदबाज जोश हेज़लवुड को नंबर 3 पर रखा है और आज के T20 क्रिकेट की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालने में उनकी लगातार अच्छी परफॉर्मेंस की तारीफ की है। फिंच ने कहा, 'इन सालों में इस टूर्नामेंट में गेंदबाजी करते हुए उनका प्रदर्शन अविश्वसनीय रहा है। दो अलग-अलग टीमों के साथ दो बार विजेता रहे हैं इसलिए यह सिर्फ एक ही तरह की गेंदबाजी करने की बात नहीं है। उनके पास हर तरह की काबिलियत है। आज के जमाने के खेल में वह हर ओवर में साढ़े आठ रन से भी कम देते हैं, जो कि कमाल की बात है, और वह हर मैच में औसतन डेढ़ से ज्यादा विकेट लेते हैं। ये आंकड़े अविश्वसनीय हैं।'

39 साल के इस खिलाड़ी ने IPL का खिताब जीतने वाले कप्तान डेविड वॉर्नर को दूसरे नंबर पर चुना है। वॉर्नर इस टूर्नामेंट के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं और उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के कप्तान के तौर पर IPL 2016 का खिताब जीता था। फिंच ने कहा, 'इस टूर्नामेंट में उन्होंने 66 बार 50 से ज्यादा रन बनाए हैं। इतने सालों में उनकी परफॉर्मेंस में जबरदस्त निरंतरता रही है। साथ ही वह एक ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने SRH के साथ मिलकर खिताब जीता है। वह एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जो, चाहे कहीं भी खेलें, हमेशा कामयाब होते हैं। यह उनकी बदकिस्मती है कि वह पहले नंबर पर नहीं हैं, लेकिन इतने सालों में वह एक शानदार खिलाड़ी रहे हैं।'

इस लिस्ट में सबसे ऊपर ऑलराउंडर शेन वॉटसन हैं, जिन्हें फिंच ने IPL के इतिहास का सबसे महान ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बताया। उन्होंने कहा, 'उनका करियर बहुत लंबा रहा है। उन्होंने राजस्थान से शुरुआत की और खिताब जीता। उन्होंने CSK में अपना करियर खत्म किया और वहां भी खिताब जीता। दोनों जगह बिल्कुल अलग अनुभव रहे। इतने लंबे समय तक उनकी परफॉर्मेंस में ज़बरदस्त निरंतरता रही। दो बार खिताब जीता। दो बार MVP बने। फाइनल में 'प्लेयर ऑफ द मैच' रहे। उन्होंने बल्ले से भी कमाल किया और गेंद से भी। वह IPL क्रिकेट के एक महान खिलाड़ी रहे हैं।'