स्पोर्ट्स डेस्क : अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने मौजूदा एशिया कप 2025 (Asia Cup) के अधिकारियों के पैनल से मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट (Andy Pycroft) को हटाने की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की मांग को खारिज कर दिया। PCB ने ICC में शिकायत दर्ज कराई थी कि पाइक्रॉफ्ट ने रविवार को एशिया कप मैच में टॉस के समय पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से हाथ न मिलाने को कहा था। अब सवाल यह खड़ा होता है कि PCB एशिया कप से बॉयकॉट करेगा क्योंकि उसने ऐसा ना करने पर UAE के खिलाफ ना खेलने की धमकी देते हुए हुआ एशिया कप का बॉयकॉट करने की बात कही थी।

ICC के एक सूत्र ने बताया, 'कल देर रात ICC ने PCB को जवाब भेजा था जिसमें कहा गया था कि पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाया जाएगा और उनकी याचिका खारिज कर दी गई है।' 69 वर्षीय जिम्बाब्वे के पाइक्रॉफ्ट बुधवार को UAE के खिलाफ पाकिस्तान के अंतिम ग्रुप चरण के मैच में अंपायरिंग करेंगे। पाकिस्तानी टीम के मैनेजर नावेद चीमा ने भी एशियाई क्रिकेट परिषद में शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि पाइक्रॉफ्ट के आग्रह पर ही रविवार को दोनों कप्तानों के बीच टीम शीट का आदान-प्रदान नहीं किया गया, जैसा कि आमतौर पर होता है।

विवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में एशिया कप जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों द्वारा अपने पाकिस्तानी समकक्षों से हाथ मिलाने से इनकार करने पर काफी विवाद हुआ। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई और साथी शिवम दुबे के साथ पवेलियन लौट आए। सूर्यकुमार ने इस कदम को सही ठहराते हुए कहा कि यह पहलगाम आतंकवादी हमले के पीड़ितों के परिवारों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए था, जो इस साल की शुरुआत में हुआ था, जहां आतंकवादियों ने 26 नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं सूर्यकुमार ने इस जीत को सशस्त्र बलों को समर्पित किया है।

भारत के इस कदम से PCB नाराज हो गया और पाकिस्तान टीम के मैनेजर नावेद चीमा ने मोहसिन नकवी की अध्यक्षता में एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) में शिकायत दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया गया कि टॉस के समय हाथ न मिलाने की समस्या की शुरुआत पाइक्रॉफ्ट ने ही की थी। बाद में PCB ने आईसीसी से हस्तक्षेप की मांग की और धमकी दी कि अगर पाइक्रॉफ्ट को रेफरी पैनल से हटाया नहीं गया तो वह UAE के खिलाफ अगला मैच नहीं खेलेगे और एशिया कप का बहिष्कार करेंगे। नकवी ने 'एक्स' पर कहा, 'PCB ने मैच रेफरी द्वारा ICC आचार संहिता और क्रिकेट भावना से संबंधित ACC कानूनों के उल्लंघन के संबंध में ICC में शिकायत दर्ज कराई है। PCB ने एशिया कप से मैच रेफरी को तुरंत हटाने की मांग की है।'