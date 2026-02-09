स्पोर्ट्स डेस्क : भारत बनाम पाकिस्तान क्रिकेट मुकाबले हमेशा खेल से आगे जाकर राजनीति, कूटनीति और आर्थिक हितों से जुड़ जाते हैं। T20 वर्ल्ड कप के दौरान पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार की धमकी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में नई हलचल पैदा कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने इस बहिष्कार को खत्म करने के बदले ICC के सामने कई शर्तें रखीं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इन मांगों को मानने से इनकार कर दिया। अब ICC और अन्य क्रिकेट बोर्डों का दबाव पाकिस्तान पर लगातार बढ़ता जा रहा है।

PCB की मुख्य मांगें क्या थीं?

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC के सामने तीन प्रमुख मांगें रखीं। पहली, भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज़ को फिर से शुरू करने की ठोस गारंटी। दूसरी, ICC की कुल कमाई में पाकिस्तान के हिस्से को बढ़ाने की मांग। तीसरी और अहम मांग यह थी कि भविष्य में “नो-हैंडशेक” जैसे विवादित घटनाक्रम दोबारा न हों और इसके लिए स्पष्ट प्रोटोकॉल तय किया जाए। इसके अलावा PCB ने बांग्लादेश के लिए मुआवज़ा और भविष्य के ICC इवेंट्स की मेज़बानी से जुड़े मुद्दे भी उठाए।

ICC का रुख: सख़्त लेकिन स्पष्ट

ICC ने इन मांगों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हालांकि परिषद ने यह आश्वासन ज़रूर दिया कि बांग्लादेश को ICC रेवेन्यू में उसका पूरा हिस्सा मिलेगा, लेकिन किसी भी तरह के अतिरिक्त मुआवज़े से साफ इंकार किया गया। ICC के डिप्टी चेयर इमरान ख्वाजा ने PCB को सुझाव दिया कि यदि वे असंतुष्ट हैं, तो आर्बिट्रेशन कमेटी या ICC बोर्ड मीटिंग में औपचारिक रूप से यह मुद्दा उठाएं। साथ ही, उन्होंने पाकिस्तान से भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप बहिष्कार खत्म करने का आग्रह भी किया।

BCCI के प्रभाव पर PCB की नाराजगी

PCB ने ICC के फैसलों में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के बढ़ते प्रभाव को लेकर खुलकर नाराज़गी जताई। पाकिस्तान का दावा है कि क्रिकेट गवर्नेंस में राजनीति का दखल बढ़ रहा है और कुछ फैसले निष्पक्ष नहीं हैं। PCB के मुताबिक, बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखाने के लिए यह बहिष्कार किया गया था, जिसे वे ICC के एक कथित पक्षपातपूर्ण फैसले के खिलाफ प्रतीकात्मक कदम मानते हैं।

मैच खेलने को लेकर पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय दबाव

भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर पाकिस्तान पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने चेतावनी दी है कि अगर कोलंबो में तय मैच रद्द हुआ, तो इससे बड़ा वित्तीय नुकसान होगा। वहीं, अमीरात क्रिकेट बोर्ड ने PCB को याद दिलाया कि 2009 के बाद जब टीमें पाकिस्तान नहीं गईं, तब UAE ने पाकिस्तान को “होम बेस” उपलब्ध कराया था। इन सभी बोर्डों ने पाकिस्तान से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा है।

अंतिम फैसला सरकार के हाथ में

अब गेंद पाकिस्तान सरकार के पाले में है। PCB चीफ मोहसिन नकवी प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ से मुलाकात कर बहिष्कार हटाने की सिफारिश कर सकते हैं। ICC अधिकारियों और अन्य बोर्डों के साथ हुई बैठकों के बाद संकेत मिल रहे हैं कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाला T20 वर्ल्ड कप मैच खेल सकता है। अगर ऐसा होता है, तो यह न सिर्फ टूर्नामेंट बल्कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भी बड़ी राहत होगी।