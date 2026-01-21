स्पोर्ट्स डेस्क : अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट कांउंसिल (ICC) ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को झटका देते हुए उसकी भारत में टी20 विश्व कप ना खेलने की मांग को खारिज कर दिया है। इसे लेकर वोटिंग की गई और 14-2 के बहुमत के बाद बांग्लादेश की भारत में टी20 विश्व कप ना खेलने की मांग को खारिज कर दिया है। इसी के साथ ही अब यदि बांग्लादेश अपनी मांग पर अड़ा रहता है तो उसे टी20 विश्व कप से बाहर होना पड़ सकता है। यदि बांग्लादेश टी20 विश्व कप से बाहर होता है तो उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल किया जाएगा। गौर हो कि बांग्लादेश टूर्नामेंट में ग्रुप C में है। उन्हें अपने पहले तीन मैच 7, 9 और 14 फरवरी को कोलकाता में और आखिरी मैच 17 फरवरी को मुंबई में खेलना है।

ICC ने मीटिंग में चेयरमैन जय शाह के साथ BCB प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम, BCCI सेक्रेटरी देवजीत सैकिया, SLC प्रेसिडेंट शम्मी सिल्वा, PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी, CA चेयरमैन माइक बेयर्ड, जिम्बाब्वे क्रिकेट प्रेसिडेंट तवेंगा मुकुहलानी, CWI प्रेसिडेंट किशोर शैलो, क्रिकेट आयरलैंड के चेयरमैन ब्रायन मैकनीस, क्रिकेट न्यूजीलैंड के रिप्रेजेंटेटिव रोजर टवोस, ECB चेयरमैन रिचर्ड थॉम्पसन, क्रिकेट साउथ अफ्रीका के रिप्रेजेंटेटिव मोहम्मद मूसाजी और मीरवाइस अशरफ, क्रिकेट अफगानिस्तान के चेयरमैन शामिल थे।

बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों से भारत में टी20 विश्व कप ना खेलने की मांग की थी। बांग्लादेश का यह फैसला मुस्तफिज़ुर रहमान को IPL टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से रिलीज करने के बाद आया था। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के बीच मुस्तफिज़ुर को IPL से हटाने की मांग के बाद BCCI ने उन्हें रिलीज कर दिया था जिसके बाद BCB तर्क दिया कि अगर एक खिलाड़ी की सुरक्षा नहीं सुनिश्चित की जा सकती, तो पूरे दल को भेजना जोखिम भरा है।

बांग्लादेश बाहर हुआ तो स्कॉटलैंड को मिलेगी जगह

ICC T20I टीम रैंकिंग में स्कॉटलैंड 12वें स्थान पर है, जो नीदरलैंड्स, यूएई और पापुआ न्यू गिनी से ऊपर है। यही वजह है कि रिप्लेसमेंट की दौड़ में स्कॉटलैंड सबसे आगे है। ICC पहले भी बड़े टूर्नामेंट्स में इसी मॉडल को अपनाता रहा है, जिसमें सबसे ऊंची रैंक वाली योग्य टीम को मौका दिया गया। ICC के लिए सिर्फ क्रिकेट नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक्स और ब्रॉडकास्ट वैल्यू भी अहम है। यूरोपीय एसोसिएट देश होने के कारण स्कॉटलैंड को भारत यात्रा में कम वीज़ा अड़चनों का सामना करना पड़ता है। साथ ही जॉर्ज मंसी और ब्रैंडन मैकमुलेन जैसे खिलाड़ी फ्रेंचाइज़ी क्रिकेट में पहचान बना चुके हैं, जिससे ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी स्कॉटलैंड एक आकर्षक विकल्प बनता है।

अगर 21 जनवरी के बाद BCB आधिकारिक तौर पर टूर्नामेंट से हटता है, तो ICC तुरंत कदम उठाएगा। स्कॉटलैंड को सीधे ग्रुप C में शामिल किया जाएगा, बांग्लादेश के सभी फिक्स्चर स्कॉटलैंड को सौंपे जाएंगे, टूर्नामेंट के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं होगा, स्कॉटलैंड का संभावित पहला मुकाबला 7 फरवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ हो सकता है।

बांग्लादेश क्रिकेट पर पड़ेगा बड़ा असर

बांग्लादेश के लिए T20 वर्ल्ड कप से बाहर होना भारी नुकसान साबित हो सकता है। आर्थिक नुकसान, वैश्विक मंच पर मौजूदगी कम होना, ICC के साथ रिश्तों में तनाव, टीम के ट्रांजिशन फेज में झटका। वहीं स्कॉटलैंड के लिए यह मौका उनके क्रिकेट इतिहास को नई दिशा दे सकता है और एसोसिएट टीमों के लिए मजबूत संदेश भी होगा।