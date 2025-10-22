स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज माइकल हसी ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के दौरान ऐसा बयान दिया, जिसने क्रिकेट फैंस को हंसा भी दिया और सोचने पर मजबूर भी कर दिया। हसी ने मजाकिया लहजे में कहा कि अगर उन्होंने क्रिकेट में जल्दी डेब्यू किया होता, तो शायद वह सचिन तेंदुलकर से 5000 रन ज्यादा होते। हसी ने अपने इंटरव्यू में कहा, “मैंने कई बार सोचा है कि अगर मैंने किशोरावस्था में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना शुरू किया होता, तो शायद मैं सचिन से लगभग 5000 रन ज्यादा होते। लेकिन फिर सुबह उठता हूं तो समझ आता है, ये तो बस सपना था!”

28 की उम्र में डेब्यू, लेकिन करियर रहा शानदार

माइकल हसी को क्रिकेट जगत में “Mr. Cricket” के नाम से जाना जाता है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 28 साल की उम्र में डेब्यू किया जब ज्यादातर खिलाड़ी अपने करियर के शिखर पर होते हैं। 2004 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने वाले हसी ने 79 टेस्ट, 185 वनडे और 38 टी20 मुकाबलों में हिस्सा लिया।

रिकॉर्ड :

टेस्ट : 6235 रन, औसत 51.52, 19 शतक

वनडे : 5442 रन, औसत 48.15, 3 शतक

टी20 : 721 रन, 4 अर्धशतक

इसके अलावा उन्होंने 273 प्रथम श्रेणी मैचों में लगभग 23,000 रन बनाए, जिनमें 61 शतक शामिल हैं।

मजबूत ऑस्ट्रेलियाई टीम ने रोका रास्ता

हसी का घरेलू करियर इतना शानदार था कि उन्हें लगातार चयन के करीब माना जाता था, लेकिन उस दौर में ऑस्ट्रेलिया की टीम बेहद मजबूत थी। रिकी पोंटिंग, मैथ्यू हेडन, जस्टिन लैंगर, एडम गिलक्रिस्ट और डेमियन मार्टिन जैसे दिग्गज पहले से मौजूद थे। इस वजह से हसी को अंतरराष्ट्रीय मंच पर मौका मिलने में देर हुई।

उन्होंने कहा, “मुझे पहले ही मौका मिलना अच्छा लगता, लेकिन जब मुझे टीम में जगह मिली, तब तक मैं अपने खेल को अच्छी तरह समझ चुका था। शायद यही मेरी सबसे बड़ी ताकत थी।”

सचिन की तुलना में हसी कहां ठहरते हैं?

जहां हसी ने कुल 22 अंतरराष्ट्रीय शतक लगाए, वहीं सचिन तेंदुलकर के नाम 100 शतक हैं। एक ऐसा रिकॉर्ड जो अब तक कोई नहीं तोड़ सका।

सचिन ने 16 साल की उम्र में डेब्यू किया और 24 साल तक लगातार खेलते रहे, जबकि हसी ने 28 की उम्र में शुरुआत की और 38 तक क्रिकेट खेला।

तेंदुलकर अब भी टेस्ट (15,921 रन) और वनडे (18,426 रन) दोनों में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं।

हसी की सादगी और ह्यूमर ने जीता दिल

माइकल हसी का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। फैंस ने इसे “क्रिकेट ह्यूमर का मास्टरक्लास” बताया। एक यूजर ने लिखा, “यही वजह है कि हसी सिर्फ ‘मिस्टर क्रिकेट’ नहीं, बल्कि ‘मिस्टर क्लास’ भी हैं!”