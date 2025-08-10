नई दिल्ली : द ओवल में खेले गए अंतिम टेस्ट मैच में आकाश दीप के बल्ले ने कमाल कर दिया। चौथे नंबर पर नाइटवॉचमैन के रूप में एक मुश्किल स्थिति में उतरते हुए इस तेज गेंदबाज ने अद्भुत धैर्य और संयम का परिचय देते हुए 94 गेंदों में 12 चौकों की मदद से अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 66 रनों की पारी खेली। यशस्वी जायसवाल के साथ उनकी 107 रनों की साझेदारी निर्णायक मोड़ साबित हुई, जिससे भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला 2-2 से बराबर कर ली।

आकाश ने पारी के बारे में बात करते हुए एक स्पोर्ट्स चैनल पर कहा, 'अगर हम अपने खेले गए मैचों पर नजर डालें, तो एक-दो मैचों को छोड़कर, निचला क्रम ज्यादा रन नहीं बना रहा था। यह बहुत जरूरी है कि निचला क्रम नंबर 9, 10 और 11 टीम के अच्छे प्रदर्शन के लिए कम से कम 25-30 रन जोड़े। जब मुझे नाइटवॉचमैन के तौर पर भेजा गया, तो मैं उस मौके का फायदा उठाना चाहता था और ज्यादा से ज्यादा समय तक वहां रहना चाहता था। मेरी टीम के भले के लिए यही एकमात्र योजना थी। सुबह जब मैंने उन्हें निराश देखा, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं यहां भी कुछ रन बना सकता हूं।' उनकी पारी का एक खास आकर्षण वह स्टाइलिश चौका था जिससे उन्होंने अपना पहला टेस्ट अर्धशतक पूरा किया।

यह पूछे जाने पर कि क्या यह योजनाबद्ध था या सिर्फ सहज ज्ञान, आकाश ने खुलासा किया, 'मुझे लगा कि अगर गेंद लेगसाइड पर है और हवा में ऊपर जाती है, कोई फील्डर नहीं है, तो हम वहां बाउंड्री लगा सकते हैं। योजना यह थी कि अगर गेंद लेग-स्टंप क्षेत्र में है, तो मैं उसे हवा में मारूंगा। शॉट थोड़ा गलत टाइमिंग से लगा।' अपने पहले टेस्ट अर्धशतक के साथ आकाश दीप ह्यूग ट्रम्बल, शेन वार्न, इमरान खान, कीथ मिलर और रिचर्ड हैडली के साथ एक मैच में 10 विकेट और इंग्लैंड दौरे पर अर्धशतक लगाने वाले 12वें खिलाड़ी बन गए हैं।

ओवल टेस्ट से पहले 11.48 के प्रथम श्रेणी औसत के साथ आकाश दीप इस सदी में इंग्लैंड में चौथे नंबर पर पुरुष टेस्ट अर्धशतक बनाने वाले सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और शुभमन गिल के साथ चौथे भारतीय हैं। आकाश दीप ने आलोचकों को चुप करा देने वाली, युग-परिभाषित जीत में 10 विकेट लेकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। एजबेस्टन में इंग्लैंड पर 336 रनों से जीत पिछले महीने इस स्थल पर उनकी पहली टेस्ट जीत। टेस्ट मैच के दौरान आकाश ने इंग्लैंड में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्पेल डालकर एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया।

तेज गेंदबाज ने इंग्लैंड में भारत के लिए एक मैच में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़े दर्ज करके रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया और चेतन शर्मा के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। आकाश दीप के 10/187 के मैच के आंकड़े शर्मा के 10/188 के आंकड़े से आगे निकल गए। आकाश दीप 2011 में इसी स्थान पर इसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अमित मिश्रा (84 रन) के बाद 50 से अधिक रन बनाने वाले पहले भारतीय नाइटवॉचमैन भी हैं। यह साझेदारी इस मौजूदा इंग्लैंड दौरे में 18वीं 100 रन की साझेदारी थी, जो इस सदी में (2000 के बाद से) किसी टेस्ट श्रृंखला में सर्वाधिक है, इससे पहले 2003-04 में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में 17 बार साझेदारी हुई थी।