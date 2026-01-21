नागपुर : भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन ने बुधवार को BCCI द्वारा जारी एक वीडियो में अपने इंटरनेशनल करियर, छूटे हुए मौकों और ओपनिंग भूमिका में वापसी पर बात की। सैमसन, जो ऐतिहासिक टी20 वर्ल्ड कप 2024 की जीत के लिए भारत की टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला, उन्होंने माना कि वह दौर चुनौतीपूर्ण था हालांकि वह 15 सदस्यीय टीम में शामिल होने के लिए आभारी थे।

सैमसन ने कहा, 'टी20 वर्ल्ड कप 2024 की बात करें तो मैंने एक भी मैच नहीं खेला। सच कहूं तो चीजें ऊपर-नीचे हो रही थीं, और मैं खुद से की गई उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा था। लेकिन मैं शुक्रगुजार था कि मैं 15 लोगों की टीम में शामिल हो पाया।' अब तक के सफर पर बात करते हुए केरल के बल्लेबाज ने कहा कि उनका करियर अप्रत्याशित रहा है, खासकर सबसे छोटे फॉर्मेट में। उन्होंने कहा, 'मेरा सफर बहुत खास है। आपको कभी नहीं पता होता कि आपको खेलने का मौका कब मिलेगा। इस फॉर्मेट में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं।'

सैमसन ने नेशनल टीम के लिए खेलते समय बाहरी दबाव से निपटने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा, 'जब आप भारत के लिए खेल रहे होते हैं तो बाहरी शोर को नजरअंदाज करना मुश्किल होता है। मैंने अपना खुद का एक दायरा बनाया और छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देता रहा। मुझे पता था कि मेरा समय आएगा।' विकेटकीपर-बल्लेबाज ने कहा कि पारी की शुरुआत करने का अप्रत्याशित मौका उनके करियर में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। सैमसन ने कहा, 'भगवान की कृपा से, यह अचानक हुआ। मैं वर्ल्ड कप टीम में मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर आया था, लेकिन ओपनिंग की जगह खाली हो गई। मुझे लगभग 10 या 11 पारियों में बल्लेबाजी करने का मौका मिला और मैंने कुछ खास किया, जिसने मुझे भारतीय ओपनिंग भूमिका में ला दिया।'

सैमसन ने अपने इंटरनेशनल मैचों में रुक-रुक कर खेलने के बारे में बात करते हुए कहा कि मौका मिलने का लगातार विश्वास उन्हें प्रेरित करता रहा। उन्होंने कहा, 'लोग कहते हैं कि मुझे लंबा मौका नहीं मिला, लेकिन मैं इसे एक सकारात्मक संकेत के तौर पर देखता हूं। 10 साल के इंटरनेशनल क्रिकेट के बाद भी, मुझे यह जर्सी पहनकर बहुत खास महसूस होता है। यही भावना मुझे आगे बढ़ाती रहती है।'

सैमसन ने T20I में अपने निडर बैटिंग अप्रोच के बारे में भी बात की और कहा कि यह फॉर्मेट की जरूरतों के साथ स्वाभाविक रूप से मेल खाता है। उन्होंने कहा, 'इस फॉर्मेट में निडरता और गलतियों के बारे में ज्यादा न सोचना जरूरी है। खुशकिस्मती से यह मेरे लिए स्वाभाविक रूप से आता है।' उन्होंने T20I कप्तान सूर्यकुमार यादव के साथ अपने मजबूत तालमेल पर भी जोर दिया, और कम्युनिकेशन के महत्व को बताया। सैमसन ने कहा, 'मेरा सूर्या के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन है। हम बहुत सारे आइडिया शेयर करते हैं और सवाल पूछते हैं। इस फॉर्मेट में कप्तान के साथ ऐसा तालमेल होना बहुत जरूरी है।'