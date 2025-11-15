स्पोर्ट्स डेस्क: IPL 2026 ऑक्शन से पहले राजस्थान रॉयल्स से चेन्नई सुपर किंग्स में ट्रेड किए गए संजू सैमसन ने अपने पूर्व फ्रैंचाइज़ RR के लिए भावुक विदाई संदेश साझा किया है। 10 साल तक रॉयल्स की जर्सी पहनने वाले सैमसन ने कहा कि उन्होंने टीम के लिए अपना सबकुछ दिया और यह सफर उनके लिए बेहद खास रहा।

177 IPL मैच खेल चुके सैमसन लीग के अनुभवी खिलाड़ियों में शामिल हैं। 2013 में डेब्यू करने के बाद उन्होंने ज़्यादातर RR के लिए खेला, जबकि 2016-17 में वह दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा थे। CSK उनके करियर की तीसरी फ्रैंचाइज़ होगी।

सैमसन ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'हम यहा थोड़े समय के लिए हैं… मैंने इस फ्रैंचाइज़ के लिए अपना सबकुछ झोंक दिया। शानदार क्रिकेट खेला, आजीवन रिश्ते बनाए और हर सदस्य को परिवार जैसा माना। अब समय है आगे बढ़ने का। राजस्थान रॉयल्स का हमेशा आभारी रहूंगा।'

इस बीच, CSK ने अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और इंग्लैंड के सैम करन को RR में ट्रेड कर दिया है। जडेजा अब उस टीम में लौटेंगे जहां से उन्होंने अपना IPL करियर शुरू किया था।

सैमसन ने MS धोनी के प्रति अपनी श्रद्धा भी जताई। उन्होंने कहा कि हर भारतीय युवा क्रिकेटर की तरह उनका भी सपना था कि वह धोनी के करीब रहें, उनके साथ बातचीत करें और उनसे सीखें।

सैमसन ने एक पुराने किस्से को याद करते हुए बताया, 'पहली बार 8वें IPL सीजन में मैं धोनी से मिल पाया। CSK के खिलाफ मैच जिताने के बाद POTM मिला, तब जाकर उनसे मिलने का मौका मिला। उसके बाद हमारा रिश्ता और मजबूत होता गया। उनके साथ शूट करना और समय बिताना भी किसी सपने जैसा था।'