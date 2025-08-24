स्पोर्ट्स डेस्क : पूर्व दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने आगामी एशिया कप के लिए भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की टी20 टीम में वापसी की सराहना की, लेकिन साथ ही कहा कि उन्हें नहीं लगता कि यह सीनियर तेज गेंदबाज सभी मैचों में खेलेगा। बुमराह अगले महीने एशिया कप में खेलते नजर आएंगे।

अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए डिविलियर्स ने कहा कि उन्हें 'फिट और खेलने के लिए तैयार' देखना बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि वह सभी मैच खेलेंगे। मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं कि उन्हें महत्वपूर्ण मैचों के लिए चुना जाएगा, और मुझे चयनकर्ताओं की सक्रियता पसंद है। आपको अपने वरिष्ठ और सबसे प्रभावशाली खिलाड़ियों को इसी तरह प्रबंधित करना चाहिए।'

डिविलियर्स ने यह भी कहा कि ऐसा नहीं है कि बुमराह अपने मैचों को चुन-चुनकर खेल रहे हैं, क्योंकि ऐसे माहौल में जहां बहुत अधिक क्रिकेट होता है, इसका खिलाड़ियों पर वर्षों से असर पड़ता है। उन्होंने कहा, 'कुछ चयनकर्ता इसे समझते हैं, और कुछ नहीं। एक बार जब आप इन खिलाड़ियों को प्रबंधित करना शुरू कर देते हैं, तो आप उनसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन प्राप्त कर सकते हैं और मुझे यह पसंद है कि उन्होंने जसप्रीत बुमराह के साथ ऐसा करना शुरू कर दिया है।'

एशिया कप के लिए भारतीय टीम :

सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुबमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह रिजर्व खिलाड़ी: प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जयसवाल।