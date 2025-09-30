नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की पूर्व पत्नी धनश्री वर्मा ने हाल ही में रियलिटी शो राइज़ एंड फ़ॉल और कुछ पॉडकास्ट्स में अपनी शादी और तलाक से जुड़े कई खुलासे किए। धनश्री ने बेबाक अंदाज में बताया कि किस तरह उन्हें शादी के शुरुआती महीनों में ही चहल की बेवफ़ाई का पता चल गया था।

'दूसरे महीने ही पकड़ लिया'

शो के दौरान जब अभिनेत्री कुब्रा सैत ने पूछा कि उन्हें कब एहसास हुआ कि रिश्ता आगे नहीं चलेगा, तो धनश्री ने जवाब दिया , 'पहले साल… दूसरे महीने में ही पकड़ लिया।'

धनश्री का इशारा दिसंबर 2020 की उस घटना की ओर था, जब शादी के महज़ दो महीने बाद उन्हें कथित धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि उनका रिश्ता शुरू से ही मुश्किलों भरा रहा। गौरतलब है कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान यह जोड़ा एक-दूसरे के करीब आया और दिसंबर 2020 में शादी की थी। इस साल फरवरी में दोनों ने आपसी सहमति से तलाक की अर्जी दी और मार्च 2025 में औपचारिक तौर पर शादी खत्म हो गई।

गुजारा भत्ता और अफवाहों पर सफाई

धनश्री ने गुजारा भत्ता और आर्थिक समझौते को लेकर चल रही सार्वजनिक अटकलों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि तलाक की प्रक्रिया तेजी से इसलिए पूरी हुई क्योंकि यह आपसी सहमति से हुआ था। उन्होंने ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे पॉडकास्ट में उस पल को याद किया जब अदालत में तलाक का फैसला सुनाया गया, 'हालांकि हम मानसिक रूप से तैयार थे, फिर भी मैं बहुत भावुक हो गई। सबके सामने रोने लगी। अपनी भावनाओं को संभाल नहीं पा रही थी। वह (चहल) पहले बाहर चले गए।'

'आगे बढ़ने का समय है'

धनश्री ने कहा कि उन्होंने अपने निजी जीवन पर लगाए जा रहे सवालों को नज़रअंदाज़ करने का फैसला किया है। उनके शब्दों में, “उन लोगों को समझाने में समय क्यों बर्बाद करें जो आपको जानते तक नहीं हैं?” अब वह पूरी तरह अपने व्यक्तिगत कल्याण और करियर पर ध्यान देना चाहती हैं।

