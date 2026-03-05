नई दिल्ली : आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले सेमीफाइनल में शानदार जीत दर्ज कर न्यूजीलैंड ने फाइनल में जगह बना ली है। टीम की इस बड़ी जीत के बाद क्रिकेट जगत में दूसरे सेमीफाइनल को लेकर चर्चा तेज हो गई है। भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले मुकाबले से पहले कई दिग्गज अपनी राय दे रहे हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान Kevin Pietersen ने भी भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि फाइनल में न्यूजीलैंड का सामना इंग्लैंड से हो सकता है। उनकी यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में है।

फिन एलन की तूफानी सेंचुरी से न्यूजीलैंड की धमाकेदार जीत

पहले सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को एकतरफा मुकाबले में हराकर फाइनल का टिकट हासिल किया। इस जीत के नायक रहे टीम के विस्फोटक ओपनर Finn Allen, जिन्होंने शानदार शतक लगाकर मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया और दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। उनकी पारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने लक्ष्य का पीछा बेहद आसानी से कर लिया और मैच को एकतरफा बना दिया।

कीवी ओपनर्स ने किया प्रोटियाज गेंदबाजों पर हमला

मैच की शुरुआत से ही न्यूजीलैंड के ओपनर्स ने आक्रामक बल्लेबाजी की। पहले विकेट के लिए 117 रन की साझेदारी ने मुकाबले का रुख तय कर दिया। दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज इस साझेदारी को तोड़ने में नाकाम रहे, जिससे टीम पर दबाव लगातार बढ़ता गया। जहां शुरुआत में 170 रन का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण लग रहा था, वहीं कीवी बल्लेबाजों की आक्रामकता के सामने यह स्कोर जल्द ही छोटा साबित हो गया।

रिकॉर्डतोड़ पारी ने मैच खत्म कर दिया

Finn Allen ने सिर्फ 33 गेंदों में नाबाद शतक जड़कर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। उनकी इस पारी में 10 चौके और 8 छक्के शामिल रहे। एलन की धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते न्यूजीलैंड ने 173/1 का स्कोर बना लिया और लक्ष्य को महज 12.5 ओवर में हासिल कर लिया। इस जीत के साथ टीम ने नौ विकेट से मैच जीतते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। एलन की यह पारी पूरे मुकाबले का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई।

फाइनल में किससे होगा मुकाबला?

अब फाइनल में न्यूजीलैंड का सामना भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। यह मुकाबला रविवार को अहमदाबाद के प्रतिष्ठित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड दोनों ही मजबूत टीमों के रूप में इस टूर्नामेंट में उतरे हैं, इसलिए सेमीफाइनल को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है।

केविन पीटरसन की भविष्यवाणी चर्चा में

दूसरे सेमीफाइनल से पहले इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी भविष्यवाणी साझा की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि उन्हें लगता है कि फाइनल में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की भिड़ंत हो सकती है।पीटरसन ने अपने पोस्ट में लिखा, “तो रविवार को टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड होगा। यह एक शानदार मुकाबला होना चाहिए।” उनकी यह टिप्पणी इंग्लैंड की जीत को लेकर उनके आत्मविश्वास को दर्शाती है।

फाइनल से पहले न्यूजीलैंड का मजबूत संदेश

सेमीफाइनल में इतनी बड़ी जीत दर्ज कर न्यूजीलैंड ने बाकी टीमों को साफ संकेत दे दिया है कि वह इस बार खिताब जीतने के लिए पूरी तरह तैयार है। टीम की आक्रामक बल्लेबाजी और संतुलित प्रदर्शन ने उसे टूर्नामेंट का मजबूत दावेदार बना दिया है। अब सबकी नजर भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल पर टिकी है, क्योंकि इसी मैच से तय होगा कि फाइनल में न्यूजीलैंड के सामने कौन सी टीम चुनौती पेश करेगी।

