स्पोर्ट्स डेस्क: वनडे क्रिकेट में गेंदबाजों के लिए एक पारी में 5 या उससे ज्यादा विकेट लेना बड़ी उपलब्धि माना जाता है, लेकिन कुछ गेंदबाज ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने पूरे मैच का रुख अकेले बदल दिया। यहां हम उन टॉप परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, जहां गेंदबाजों ने एक पारी में 7 या उससे ज्यादा विकेट लेकर इतिहास रच दिया।

वनडे मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 10 गेंदबाज

1. चामिंडा वास (श्रीलंका) – विकेट: 8, विपक्षी टीम: जिम्बाब्वे, ओवर: 8, मेडन: 3, विकेट: 8, फिगर: 8/19

2. शाहिद अफरीदी (पाकिस्तान) – विकेट: 7, विपक्षी टीम: वेस्टइंडीज, ओवर: 9, मेडन: 3, विकेट: 7, फिगर: 7/12

3. ग्लेन मैक्ग्रा (ऑस्ट्रेलिया) – विकेट: 7, विपक्षी टीम: नामीबिया, ओवर: 7, मेडन: 4, विकेट: 7, फिगर: 7/15

4. रशीद खान (अफगानिस्तान) – विकेट: 7, विपक्षी टीम: वेस्टइंडीज, ओवर: 8.4, मेडन: 1, विकेट: 7, फिगर: 7/18

5. वनिन्दु हसरंगा (श्रीलंका) – विकेट: 7, विपक्षी टीम: जिम्बाब्वे, ओवर: 5.5, मेडन: 1, विकेट: 7, फिगर: 7/19

6. एंडी बिकेल (ऑस्ट्रेलिया) – विकेट: 7, विपक्षी टीम: इंग्लैंड, ओवर: 10, मेडन: 0, विकेट: 7, फिगर: 7/20

7. क्रिस कस्सेल (स्कॉटलैंड) – विकेट: 7, विपक्षी टीम: ओमान, ओवर: 5.4, मेडन: 1, विकेट: 7, फिगर: 7/21

8. मुथैया मुरलीधरन (श्रीलंका) – विकेट: 7, विपक्षी टीम: भारत, ओवर: 10, मेडन: 1, विकेट: 7, फिगर: 7/30

9. अली खान (यूएसए) – विकेट: 7, विपक्षी टीम: जर्सी, ओवर: 9.4, मेडन: 0, विकेट: 7, फिगर: 7/32

10. टिम साउदी (न्यूज़ीलैंड) – विकेट: 7, विपक्षी टीम: इंग्लैंड, ओवर: 9, मेडन: 0, विकेट: 7, फिगर: 7/33

पहले स्थान पर श्रीलंका के महान गेंदबाज चामिंडा वास का नाम आता है, जिन्होंने 2001 में जिम्बाब्वे के खिलाफ सिर्फ 19 रन देकर 8 विकेट चटकाए थे। यह अब तक वनडे इतिहास का सबसे बेहतरीन बॉलिंग फिगर है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के हरफनमौला खिलाड़ी शाहिद अफरीदी हैं, 7 विकेट के साथ, फिर ग्लेन मैक्ग्रा इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। अफगानिस्तान के रशीद खान और श्रीलंका के वनिन्दु हसरंगा भी 7-7 विकेट लेकर इस एलीट लिस्ट में शामिल हैं।

इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के एंडी बिकेल, श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन, स्कॉटलैंड के क्रिस कस्सेल, अमेरिका के अली खान, और न्यूजीलैंड के टिम साउदी भी उन गेंदबाजों में शामिल हैं जिन्होंने एक पारी में 7 विकेट लेकर विपक्षी टीम की कमर तोड़ दी, जिसने मैच का पासा पलट दिया।

इन खिलाड़ियों की यह परफॉर्मेंस न सिर्फ रिकॉर्ड बुक में दर्ज हैं, बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों के लिए प्रेरणा भी हैं। वनडे जैसे फॉर्मेट में एक पारी में 7 या 8 विकेट हासिल करना बेहद दुर्लभ है, और यही कारण है कि ये आंकड़े क्रिकेट इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखे गए हैं।