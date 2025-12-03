Go to PunjabKesari.in

स्पोर्ट्स डेस्क: दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट कप्तान टीम्बा बावुमा ने भारत के खिलाफ लंबी टेस्ट सीरीज खेलने की इच्छा जताई है। भारत के खिलाफ ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीत के बाद बावुमा अगले दो साल में रिटायरमेंट से पहले 4 मैचों की टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं। उन्होंने यह बात दूसरे वनडे से पहले रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही।

भारत के खिलाफ लंबी टेस्ट सीरीज की मांग

बावुमा ने कहा कि वे और उनकी टीम लंबे समय से टॉप टीमों के खिलाफ अधिक टेस्ट मैचों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि अब फैसला ‘सूट पहनने वाले लोगों’ यानी क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों पर निर्भर है।

उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, 'हम सभी ज्यादा टेस्ट मैच चाहते हैं, खासकर भारत जैसी टीमों के खिलाफ। लेकिन ये सब क्रिकेट साउथ अफ्रीका के अधिकारियों पर निर्भर करता है। हममें से कई खिलाड़ी उम्रदराज हो रहे हैं, इसलिए 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का मौका मिलना मुश्किल हो सकता है।'

मार्को यानसन की जमकर तारीफ

बावुमा ने ऑलराउंडर मार्को यानसन की जबरदस्त फॉर्म की भी तारीफ की। यानसन ने गुवाहाटी टेस्ट में 95 रन और पहले वनडे में 39 गेंदों पर 70 रनों की शानदार पारी खेली थी। बावुमा बोले, 'किसी भी फॉर्मेट में मार्को यानसन निश्चित ही टॉप-10 ऑलराउंडर्स में होंगे। वह लगातार बेहतर हो रहा है और अपनी भूमिका में खूब निखर रहा है।'

पहले वनडे पर बावुमा की राय

पहले वनडे में भारत की 17 रनों की जीत पर बावुमा ने कहा कि दोनों टीमों के बीच ज्यादा अंतर नहीं था। उन्होंने बताया कि उनके मुताबिक दक्षिण अफ्रीका लगभग 15–17 रन पीछे रह गई।