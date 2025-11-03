होबार्ट : ओपनिंग बल्लेबाज ट्रैविस हेड को सोमवार को भारत के खिलाफ बाकी दो मैचों के लिए ऑस्ट्रेलिया की T20 इंटरनेशनल टीम से रिलीज कर दिया गया ताकि वह एशेज की तैयारी के तहत शेफील्ड शील्ड में खेल सकें। 31 साल के बाएं हाथ के बल्लेबाज 10 नवंबर से यहां तस्मानिया के खिलाफ साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए एलेक्स कैरी के साथ खेलेंगे क्योंकि वह पर्थ में 21 नवंबर से शुरू होने वाले पहले एशेज टेस्ट से पहले रेड-बॉल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं।

यह जुलाई में वेस्टइंडीज दौरे के बाद उनका पहला फर्स्ट-क्लास मैच होगा। पिछले महीने व्हाइट-बॉल क्रिकेट में उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है, अगस्त में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 142 रन बनाने के बाद T20I और ODI की आठ पारियों में उनका टॉप स्कोर 31 रहा है। हेड इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की सीरीज की तैयारी को प्राथमिकता देने वाले ऑस्ट्रेलिया की T20I टीम के तीसरे सदस्य हैं।

जोश हेजलवुड और सीन एबॉट दूसरे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने T20 सीरीज के पहले तीन मैचों में भारत का सामना किया था। यह जोड़ी अब SCG में विक्टोरिया के साथ एक स्टार-स्टडेड मुकाबले में न्यू साउथ वेल्स के लिए खेलेगी। सेलेक्टर्स ने हेड पर यह फैसला छोड़ दिया था कि वह शील्ड में खेलें या भारत के खिलाफ आखिरी दो T20I मैच, लेकिन उन्होंने घरेलू टूर्नामेंट में खेलने का विकल्प चुना।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पहले एशेज टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की संभावित टीम का हर सदस्य शेफील्ड शील्ड के अगले राउंड में खेलेगा। हेड ने पिछले गर्मियों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज से पहले शेफील्ड शील्ड का एक शुरुआती राउंड खेला था और वह इसके लीडिंग रन स्कोरर रहे थे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की T20I सीरीज तीन मैचों के बाद 1-1 से बराबर है। आखिरी दो मैच कैरारा (6 नवंबर) और ब्रिस्बेन (8 नवंबर) में खेले जाएंगे।